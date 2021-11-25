طريقة عمل الزلابية البيتي بطعم لذيذ وشهي أحلي من محلات الحلواني

تعد الزلابية البيتي ، من أجمل وأسهل الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة للأطفال، كوجبة غذائية رائعة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، وهى من الحلويات الخفيفة المقرمشة المحببة لدى الكثير من الأطفال، ويقومون بتحضيرها في المناسبات والافراح، وتقدم بالسكر أو بالقطر وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الزلابية البيتي الهشة المقرمشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الزلابية البيتي المقرمشة مكونات الزلابية البيتي المقرمشة تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الزلابية البيتي المقرمشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع الدقيق، والملح، والخميرة، والبيكنج بودر، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وثقيلة القوام. نستمر بالخفق العجينة بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي الوعاء ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجم العجين ويصبح هش. نحضر زجاجة فارغة ونقوم بصب الخليط في الزجاج ونغلقها جيداً. ثم نقوم بعمل فتحات متوسطة في غطاء الزجاجة حتى نخرج العجين بكل سهولة. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. بعد ذلك نقوم بضغط على الزجاجة حتى يخرج العجين منها على شكل كرات صغيرة، ثم نضع الكرات في الزيت مباشرة حتى تنتفخ في الزيت وتتحمر جيداً وتصبح ذهبية اللون. نخرج الزلابية من الزيت ونضعها في الشربات مباشرة، أو نرشها بالسكر البودرة ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الزلابية البيتي في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل زلابية هشة ومقرمشة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

تسخين الزيت جيداً قبل القلي.

ترك العجين يختمر جيداً قبل التقطيع.

غلق الزجاج جيداً حتى لا يخرج العجين منها.

يفضل عمل فتحة صغيرة في منتصف الغطاء حتى نحصل على أحجام مناسبة.

وضع النشا يعطيها قوام هش ومقرمش الوسوم

تعد الزلابية البيتي ، من أجمل وأسهل الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة للأطفال، كوجبة غذائية رائعة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، وهى من الحلويات الخفيفة المقرمشة المحببة لدى الكثير من الأطفال، ويقومون بتحضيرها في المناسبات والافراح، وتقدم بالسكر أو بالقطر وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الزلابية البيتي الهشة المقرمشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات الزلابية البيتي المقرمشة مكونات الزلابية البيتي المقرمشة تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ذرة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب من الشربات البارد ثقيل القوام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الزلابية البيتي المقرمشة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع الدقيق، والملح، والخميرة، والبيكنج بودر، والنشا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وثقيلة القوام. نستمر بالخفق العجينة بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي الوعاء ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجم العجين ويصبح هش. نحضر زجاجة فارغة ونقوم بصب الخليط في الزجاج ونغلقها جيداً. ثم نقوم بعمل فتحات متوسطة في غطاء الزجاجة حتى نخرج العجين بكل سهولة. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. بعد ذلك نقوم بضغط على الزجاجة حتى يخرج العجين منها على شكل كرات صغيرة، ثم نضع الكرات في الزيت مباشرة حتى تنتفخ في الزيت وتتحمر جيداً وتصبح ذهبية اللون. نخرج الزلابية من الزيت ونضعها في الشربات مباشرة، أو نرشها بالسكر البودرة ونقدمها ساخنة بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الزلابية البيتي في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل زلابية هشة ومقرمشة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- خلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

تسخين الزيت جيداً قبل القلي.

ترك العجين يختمر جيداً قبل التقطيع.

غلق الزجاج جيداً حتى لا يخرج العجين منها.

يفضل عمل فتحة صغيرة في منتصف الغطاء حتى نحصل على أحجام مناسبة.

وضع النشا يعطيها قوام هش ومقرمش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الزلابية البيتي بطعم لذيذ وشهي أحلي من محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.