لو عندك انترفيو مهم طبيعي إنك تحسي بالتوتر والارتباك لأنه مش سهل إنك تلاقي وظيفة كويسة بمرتب مناسب، لكن أصحاب العمل بيختاروا بشكل دقيق وبيستخدموا حيل معينة عشان يعرفوا الموظف المناسب للوظيفة. فلازم تعرفي بعض الحيل وشوية نصايح هتساعدك تجاوبي علي الأسئلة بمهارة .

عندك انترفيو شغل مهم وخايفة من الأسئلة؟ هنقولك أصعب الأسئلة اللي ممكن تقابلك وازاي تجاوبي عليها

إيه هي وظيفة احلامك؟

بعض الناس بيجاوبوا علي السؤال ده بدون تفكير علي حسب هوايتهم المفضلة أو حلم الطفولة، لكن الأفضل غنك ماتقوليش كده لأن المحاور بيكون عاوز يعرف حاجه واحدة، لو الوظيفة دي هتكون مناسبة ليكي وبتناسب أهدافك المهنية، ممكن تكوني تحلمي بمذيعة في الاذاعة، صحفية في جريدة، لكن الوظيفة اللي بتقدمي فيها مختلفة مثلا، فالمحاور اللي بتقدمي معاه الوظيفة يعرف انك محتاجة المال لنفسك أو لأسرتك.

سرقتي قلم من الشغل قبل كده ؟

ممكنل تكوني عملتيها قبل كده، لما المحاور يسألك السؤال ده اعرفي إنه عاوز يعرف مدي صدقك ولو قلتي لا عمري مااخدت قلم هيفهم إنك شخص غير آمن، فافضل حل إنك تقولي بكل بساطة وصدق” ممكن أكون خدت قلم مرة بالغلط زي أي شخص لكن رجعته مكانه تاني لاني مش من هواة تخزين الأقلام في البيت.

النجاح بتعرّفيه إزاي؟

السؤال ده عامل زي سؤاله عن حلمك، فهمك للنجاح الشخصي عامل إزاي، لو قلتي غن النجاح بالنسبة لك فلوس كتير تكون معاكي أو يكون معاكي عربية أحدث موديل، اكيد هتاخدي الوظيفة المناسبة ليكي، عموما أصحاب العمل مش بيهتموا بغنجازاتك الفردية لأن ملهاش علاقة بالوظيفة اللي جاية عشانها، إجابتك ركزي فيها علي الحاجات اللي حققتيها مش بس ليكي لكن لصاحب العمل، مثلا إن النجاح بالنسبة ليكي كمدير يكون فيه فريق واحد يحقق نجاح للمبيعات بشكل كبير كل شهر.

استعديتي للانترفيو إزاي ؟

لو اجابتك جريئة بإنك مجهزتيش نفسك للمقابلة ده ممكن يكلفك الوظيفه كلها لأنهم بيسألوه عشان يعرفوا مدي قوة رغبتك عشان تاخدي منصب الوظيفة، لو محتاجه الوظيفة فعلا هتحتاجي تعرفي معلومات عن الشغل وصاحب الشغل ولازم تعرفي المحاور كده، فتقنعيه بمعرفتك بكل حاجه تخص المكان زي الاحدث الأخيرة اللي حصلت.

أخبار الطقس؟

سؤاله سهل ممتنع، مش اي شحص بيفهم القصد منه، أي شخص بيدور علي شغل إن الاجابة دي مهمة جدا ومش مجرد تكسر مود روتين المقابلة.

لو بداتي تشتكي من الجو والرطوبة مثلا وكان فيه صعوبة إنك تلاقي مكان العمل، فانسي الوظيفة، اما لو جاوبتي بغن الجو كويس او لطيف انهارده فده هيكون فرصة للوظيفة بما غنك شخص ودود فأفضل حل غنك تجاوبي علي السؤال بطريقة مريحة وإيجابية .

فكرتي في يوم تكوني رائدة اعمال؟

لو بتخططي للشغل في المكان ده، فبلاش توقع إنهم هيقدروكي في ريادة الأعمال وده طبيعي مفيش منه أي حرج، لكن صاحب العمل مش هيشجع علي كده، حتي لو وظيفتك متقدمة في منصب إداري، لأنهم بيدوروا علي عضو في الفريق مش مجرد شخص عنده طموح لصاحب أعمال.

إيه الاختلاف بين الوظيفة دي عن غيرها ؟

غالبا بيتم سؤالك عن الشركات المختلفة اللي قدمتي فيها لأنه بيحاول يتحقق من صدق كلامك، فلو ده حصل معاكي أفضل حل إنك تقولي إنك قدمتي سيرتك الذاتية في عدد قليل من الشركات وتوصفي باختصار إزاي المواقف دي بتختلف من شركة لغيرها بدون ذكر أي شئ سلبي وبدون انتقاد لأنه ممكن يفسد سمعتك . ركزي فقط علي مميزات المنصب اللي بتتم مقابلتك عشانه.

تقدري تبدأي من انهارده؟

علي حسب إجابتك هيفهموا مدي مسؤوليتك تجاه شغلك، وولاءك لمقرك الحالي في المكان وفريق العمل، لو كنتي مستعدة للوظيفة الجديدة حتي لو نفس اليوم، ده مش بيثبت إنك شخص موثوق فيه، فيه احتمال كبير إن تكوني مش مطمنة للمرتب ولو صاحب الشغل استخدم الموضوع ده، هيخصص ليكي مرتب أقل من اللي بتاخديه في العادي.

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