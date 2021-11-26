طريقة تطويل الشعر بسرعة بدون وصفات صناعية تعرفي عليها الآن

طريقة تطويل الشعر بسرعة ، تعاني الكثير من النساء حول العالم من المشكلة الأزلية وهي صعوبة نمو الشعر، وهذا قد يرجع لبعض مشكلاتهم الصحية التي تلزم الخضوع إلى علاج، والبعض الآخر يرجع إلى انهم لا يهتمون بشكل كافي بشعرهن فيتساقط أكثر وأكثر ويعتمد نمو الشعر على العديد من العوامل، وأهمها العوامل الوراثية وحالتهم الصحية، ولكن لا تقلقي سيدتي فيمكن الاستعانة ببعض الطرق الطبيعية التي تعزز نمو الشعر في المنزل، وفي تلك المقالة سنطلعك على طريقة تطويل الشعر وتنعيمه فتابعينا سيدتي

طريقة تطويل الشعر بسرعة

أسرع طريقة لتطويل الشعر هناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي بالتأكيد يمكن أن تعد من أسرع الطرق لتطويل الشعر ومساعدة نموه، وعلى سبيل المثال واحدة من أبرز الطرق التي تعطي أسرع طريقة لتطويل الشعر وأكثرها تأثير، هي وصفة عصير البصل.

عصير البصل به مكون أساسي وهو الكبريت الذي يساهم في إنتاج الكولاجين في الأنسجة، والكولاجين بدوره يساعد على إعادة نمو الشعر، عصير البصل قوي الرائحة فيسبب انزعاج لدى من يضعه لا تقلقي سيدتي يمكن التخلص من تلك الرائحة بعد غسل الشعر، وإليكِ الوصفة التالية :-

في البداية تقومي بتقطيع شرائح البصل وعصرها.

بعد العصر يتم وضع العصير على فروة رأسك عزيزتي وذلك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

بعد انتهاء المدة يتم شطف الشعر بشامبو معتدل.

كذلك من الهام معرفة انه في حالة صعوبة استخدام عصير البصل، يمكن أن يتم استبداله بعصير البطاطا.

تطويل الشعر 10 سم في اسبوع

بالإضافة إلى وصفة عصير البصل وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً يمكن القيام ببعض الأشياء التي قد تبدو صغيرة أو تافهة للبعض ولكنها هامة وتساعد على تطويل الشعر وهي تشمل في البداية تدليك الشعر.

تدليك فروة الرأس يمكن أن يساعد على تحفيزها مع استعادة نمو الشعر. كذلك التدليك قد يساعد على تحسين سماكة الشعر. كما يمكن استخدام زيوت الطبيعية وأقنعة شعر أثناء تدليكه. كذلك يمكن أن يساعد تدليك الشعر على تخفيف التوتر والقلق، وتدليك الشعر له عدة طرق مثل :-

تدليك فروة الرأس بطريقة تقليدية : وهذا عن طريق استخدام أطراف الأصابع والضغط على فروة الرأس عن طريق دوائر صغيرة. مع الحرص على تمرير الأصابع بكل مناطق فروة الرأس، واستمرارية التدليك لوقت 5 دقائق على الأقل.

التدليك أثناء غسيل الشعر : يجب أن يتم استغلال فترة الاستحمام في تدليك الشعر. وذلك باستخدام أطراف أصابعك، بالإضافة إلى استخدامه أثناء وضع الشامبو أو البلسم على الشعر، مع الاستمرار في تدليكه لمدة 5 دقائق ثم شطف الشعر.

استخدام فرش للتدليك وأدوات مخصصة له : يمكن أن يتم شراء أدوات متخصصة في تدليك الشعر كما أنها تساعد على عمل التدليك بديلة من استخدام أصابع اليد.

التدليك بالزيوت الأساسية : أيمكن استخدام الزيوت العطرية في تدليك فروة الرأس واليزت العطرية مثل زيت اللافندر وزيت النعناع، حيث أنها تقوم بتعزيز نمو الشعر.



وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن طريقة تطويل الشعر بسرعة و وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً قد نالت إعجابك سيدتي القارئة وتابعينا لمعرفة المزيد دائما.