الكسكس المطبوخ بالخضار واللحمة من المطبخ المغربي

الكسكس المغربي بالخضروات واللحمة، من أشهر الأكلات المغربية الكسكس وهى أكلة تقليدية في المطبخ المغربي ومعروفة كذلك بالدول العربية، وبدأت تشتهر بالدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، ويتميز بطعمه الشهي والطيب ويعد يوم الجمعة عند المغاربة عيد بحيث يجتمع عليه أفراد الأسرة عند الرجوع من صلاة الظهر لتناوله، ويمكن تحضيره مالح بالخضروات واللحمة أو حلو بالدجاج والبصل والزبيب أو بالأسماك وهو متعدد الوصفات اليوم سوف نقدم لكم وصفة الكسكس بسبع خضار. مكونات الكوسكوس بالخضروات واللحمة: مكونات الكوسكوس بالخضروات واللحمة: معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة كركوم.

معلقة صغيرة كزنجبيل

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

نصف كأس زيت.

كأس حمص منقوع قبل ساعتين.

٢حبة بصل كبيرة مفرومة.

نصف كيلو طماطم مقطع.

كيلو لحمة ضانى.

كيلو سميد الكسكس. مكونات الخضروات: ربع كيلو جزر.

ربع كيلو قرع أخضر.

ربع كيلو قرع أحمر.

ربع كيلو كرونب مقطع .

قرن فلفل حار.

٢ حبة بطاطس.

ربطة بقدونس.

٢ حبة لفة أبيض.

٢ حبة لفة أصفر. طريقة تحضير مرق الكسكس: نضع في حلة البصل مقطع واللحمة ونضع نصف كأس الزيت، ومعلقة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والزنجبيل وملعقة كبيرة من معجون الطماطم. ونقوم بتشويهم مع بعض ثم نضيف الطماطم المقطعة والحمص المنقوع والقليل من الماء الدافئ ونتركها تغلي لحين يبدأ اللحم في الأستواء قليلا. ثم نضع تدريجين الخضروات أولا الجزر ثم القرع الاخضر ولفة الأصفر والأبيض ونتركهم على النار مدة ١٠ دقائق. ثم نضيف البطاطس والقرع الأحمر والكرومب والقليل من ربطة البقدونس وقرن الفلفل الحار حسب الرغبة ونتركهم على النار مدة ساعة وبالتالى نبدأ بتحضير الكسكس. طريقة تحضير سميد الكسكس: لتحضير الكسكس نضع السميد في وعاء عميق ونضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح والقليل من الزيت وملعقة صغيرة من السمن الحار أو بما يعرف بالسمن المغربي والماء الدافئ ونقوم بفتليه. ثم نضعه في حلة بخار ونقوم بعملية الفتل مرة أخرة ونتركه على النار مابين٣٠ إلى ٤٥ دقيقة. طريقة تقديم الكسكس: مكونات الخضروات:طريقة تحضير مرق الكسكس:طريقة تحضير سميد الكسكس:طريقة تقديم الكسكس: يقدم في قصرية نضع الكسكس ثم نضيف عليه اللحمة والخضروات ونقدم المرق في أطباق صغيرة وبالصحة والراحة. مقادير ومكونات الكسكسي بالطبيخ الليبي: 500 جرام لحم ضاني.

2 بصلة مقطعة صغيرا.

ملعقتان من الزيت النباتي.

4 حبات من البطاطس.

ربع كيلو من الكوسة.

نصف الكرنبة مقطعة.

جزر مقطع.

حمص شامي.

كسكسي جاهز.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة شطا مطحونة.

عصير طماطم.

ملعقة معجون طماطم.

ملح.

بزار.

كركم.

2 عيدان قرفة.

4 ورقات غار.

حبهان.

حزمة من الشبت. طريقة تحضير مرق الكسكس الليبي: نضع في ااضنجرو البصل المقطع واللحمة ونضع الزيت، والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والزنجبيل ومعجون الطماطم. ثم نقوم بتشويهم مع بعض ثم نضيف الطماطم المقطعة والحمص المنقوع والقليل من الماء الدافئ، ونتركهم حتى تغلي ويبدأ اللحم في الأستواء قليلا. ثم نضع بالتدريج الخضروات الجزر ثم القرع ونتركهم على النار مدة ١٠ دقائق. ثم نضيف البطاطس والكرونب والقليل من ربطة الشبت وقرن الفلفل الحار حسب الرغبة ونتركهم على النار مدة ساعة وبالتالى نبدأ في تحضير الكسكس. مقادير ومكونات الكسكسي بالطبيخ الليبي:طريقة تحضير مرق الكسكس الليبي: الوسوم

الكسكس المغربي بالخضروات واللحمة، من أشهر الأكلات المغربية الكسكس وهى أكلة تقليدية في المطبخ المغربي ومعروفة كذلك بالدول العربية، وبدأت تشتهر بالدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، ويتميز بطعمه الشهي والطيب ويعد يوم الجمعة عند المغاربة عيد بحيث يجتمع عليه أفراد الأسرة عند الرجوع من صلاة الظهر لتناوله، ويمكن تحضيره مالح بالخضروات واللحمة أو حلو بالدجاج والبصل والزبيب أو بالأسماك وهو متعدد الوصفات اليوم سوف نقدم لكم وصفة الكسكس بسبع خضار. مكونات الكوسكوس بالخضروات واللحمة: مكونات الكوسكوس بالخضروات واللحمة: معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة كركوم.

معلقة صغيرة كزنجبيل

ملعقة كبيرة معجون الطماطم.

نصف كأس زيت.

كأس حمص منقوع قبل ساعتين.

٢حبة بصل كبيرة مفرومة.

نصف كيلو طماطم مقطع.

كيلو لحمة ضانى.

كيلو سميد الكسكس. مكونات الخضروات: ربع كيلو جزر.

ربع كيلو قرع أخضر.

ربع كيلو قرع أحمر.

ربع كيلو كرونب مقطع .

قرن فلفل حار.

٢ حبة بطاطس.

ربطة بقدونس.

٢ حبة لفة أبيض.

٢ حبة لفة أصفر. طريقة تحضير مرق الكسكس: نضع في حلة البصل مقطع واللحمة ونضع نصف كأس الزيت، ومعلقة الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والزنجبيل وملعقة كبيرة من معجون الطماطم. ونقوم بتشويهم مع بعض ثم نضيف الطماطم المقطعة والحمص المنقوع والقليل من الماء الدافئ ونتركها تغلي لحين يبدأ اللحم في الأستواء قليلا. ثم نضع تدريجين الخضروات أولا الجزر ثم القرع الاخضر ولفة الأصفر والأبيض ونتركهم على النار مدة ١٠ دقائق. ثم نضيف البطاطس والقرع الأحمر والكرومب والقليل من ربطة البقدونس وقرن الفلفل الحار حسب الرغبة ونتركهم على النار مدة ساعة وبالتالى نبدأ بتحضير الكسكس. طريقة تحضير سميد الكسكس: لتحضير الكسكس نضع السميد في وعاء عميق ونضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح والقليل من الزيت وملعقة صغيرة من السمن الحار أو بما يعرف بالسمن المغربي والماء الدافئ ونقوم بفتليه. ثم نضعه في حلة بخار ونقوم بعملية الفتل مرة أخرة ونتركه على النار مابين٣٠ إلى ٤٥ دقيقة. طريقة تقديم الكسكس: مكونات الخضروات:طريقة تحضير مرق الكسكس:طريقة تحضير سميد الكسكس:طريقة تقديم الكسكس: يقدم في قصرية نضع الكسكس ثم نضيف عليه اللحمة والخضروات ونقدم المرق في أطباق صغيرة وبالصحة والراحة. مقادير ومكونات الكسكسي بالطبيخ الليبي: 500 جرام لحم ضاني.

2 بصلة مقطعة صغيرا.

ملعقتان من الزيت النباتي.

4 حبات من البطاطس.

ربع كيلو من الكوسة.

نصف الكرنبة مقطعة.

جزر مقطع.

حمص شامي.

كسكسي جاهز.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة شطا مطحونة.

عصير طماطم.

ملعقة معجون طماطم.

ملح.

بزار.

كركم.

2 عيدان قرفة.

4 ورقات غار.

حبهان.

حزمة من الشبت. طريقة تحضير مرق الكسكس الليبي: نضع في ااضنجرو البصل المقطع واللحمة ونضع الزيت، والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والزنجبيل ومعجون الطماطم. ثم نقوم بتشويهم مع بعض ثم نضيف الطماطم المقطعة والحمص المنقوع والقليل من الماء الدافئ، ونتركهم حتى تغلي ويبدأ اللحم في الأستواء قليلا. ثم نضع بالتدريج الخضروات الجزر ثم القرع ونتركهم على النار مدة ١٠ دقائق. ثم نضيف البطاطس والكرونب والقليل من ربطة الشبت وقرن الفلفل الحار حسب الرغبة ونتركهم على النار مدة ساعة وبالتالى نبدأ في تحضير الكسكس. مقادير ومكونات الكسكسي بالطبيخ الليبي:طريقة تحضير مرق الكسكس الليبي:

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