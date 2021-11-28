أقوي ماسك غير مكلف لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من الوجه من أول أستخدام

البقع الداكنة التي تظهر على الوجه تسبب إحراج كبير للسيدات وفي معظم الأوقات تفسد إطلالتهم وتجعل المرأة بحاجة إلى وضع المكياج في المناسبات من أجل إخفاء هذه البقع من البشرة، وتوجد أسباب كثيرة لظهورها ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس وأثار البثور، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم إزالة البقع الداكنة من الوجه فتابعونا. ماسكات إزالة البقع الداكنة من الوجه ماسكات إزالة البقع الداكنة من الوجه وصفة خل التفاح وعصير البرتقال نخلط نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قطرات من عصير البرتقال، وبعد ذلك يوضع المزيج على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الخلطة للتخلص من البقع الداكنة التي توجد على الوجه، ولذلك ينصح بتكرارها مرتين يوميا ولمدة أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة الشوفان والزبادي نحضر وعاء ونضع به ملعقة من عصير الليمون الطازج مع 2 ملعقة من دقيق الشوفان، ثم نضيف ملعقة من الزبادي ونقلب المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على البقع الداكنة على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد، ونضع مرطب على البشرة للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الصبار والعسل نمزج كمية مناسبة من العسل مع جل الصبار الطازج ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم يغسل بالماء، هذه الوصفة تخفف من ظهور البقع الداكنة على الوجه ويجعل الوجه أكثر نضارة وإشراقة. وصفة الفجل في وعاء نضع كمية مناسبة من الفجل المبشور مع كوب من خل التفاح ونضعهم في زجاجة ويترك لمدة أسبوعين ثم يرج جيدا ويوضع هذا المزيج على الوجه مرة واحدة يوميا ولمدة شهر للتخلص من البقع الداكنة نهائيا، وينصح بالاحتفاظ بهذا المزيج في الثلاجة طوال فترة الاستخدام. وصفة الفراولة نهرس 2 حبة من الفراولة ثم نضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة هذه الوصفة تخلص البشرة من البقع الداكنة وتجعل شكل الوجه أكثر نضارة ونعومة. وصفة عصير البصل والعسل نخلط ملعقة من عصير البصل مع 2 ملعقة من العسل ونضع الخليط على الأماكن الداكنة بالوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين يوميا للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الشوفان والزباديوصفة الصبار والعسلوصفة الفجلوصفة الفراولةوصفة عصير البصل والعسل الوسوم

البقع الداكنة التي تظهر على الوجه تسبب إحراج كبير للسيدات وفي معظم الأوقات تفسد إطلالتهم وتجعل المرأة بحاجة إلى وضع المكياج في المناسبات من أجل إخفاء هذه البقع من البشرة، وتوجد أسباب كثيرة لظهورها ومنها التعرض المستمر لأشعة الشمس وأثار البثور، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم إزالة البقع الداكنة من الوجه فتابعونا. ماسكات إزالة البقع الداكنة من الوجه ماسكات إزالة البقع الداكنة من الوجه وصفة خل التفاح وعصير البرتقال نخلط نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قطرات من عصير البرتقال، وبعد ذلك يوضع المزيج على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الخلطة للتخلص من البقع الداكنة التي توجد على الوجه، ولذلك ينصح بتكرارها مرتين يوميا ولمدة أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة الشوفان والزبادي نحضر وعاء ونضع به ملعقة من عصير الليمون الطازج مع 2 ملعقة من دقيق الشوفان، ثم نضيف ملعقة من الزبادي ونقلب المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس.

يوضع الخليط على البقع الداكنة على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد، ونضع مرطب على البشرة للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الصبار والعسل نمزج كمية مناسبة من العسل مع جل الصبار الطازج ثم يوضع المزيج على الوجه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف ثم يغسل بالماء، هذه الوصفة تخفف من ظهور البقع الداكنة على الوجه ويجعل الوجه أكثر نضارة وإشراقة. وصفة الفجل في وعاء نضع كمية مناسبة من الفجل المبشور مع كوب من خل التفاح ونضعهم في زجاجة ويترك لمدة أسبوعين ثم يرج جيدا ويوضع هذا المزيج على الوجه مرة واحدة يوميا ولمدة شهر للتخلص من البقع الداكنة نهائيا، وينصح بالاحتفاظ بهذا المزيج في الثلاجة طوال فترة الاستخدام. وصفة الفراولة نهرس 2 حبة من الفراولة ثم نضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة هذه الوصفة تخلص البشرة من البقع الداكنة وتجعل شكل الوجه أكثر نضارة ونعومة. وصفة عصير البصل والعسل نخلط ملعقة من عصير البصل مع 2 ملعقة من العسل ونضع الخليط على الأماكن الداكنة بالوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء تكرر هذه الوصفة مرتين يوميا للحصول على أفضل نتيجة. وصفة الشوفان والزباديوصفة الصبار والعسلوصفة الفجلوصفة الفراولةوصفة عصير البصل والعسل

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