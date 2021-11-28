طريقة عمل الهريسة السورية بمكونات اقتصادية بطعم لذيذ ومرمل ألذ هريسة ممكن تدوقيها

الهريسة السورية تعتبر من اجمل والذ انواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص سواء كبار السن او صغار السن، ومن المعروف ان الحلويات السورية اشهي الحلويات حيث ان سوريا من اكثر الدول التي تتميز بعمل احلي الحلويات، فقد توجد انواع كثير ومتعددة من الحلويات السورية مثل البقلاوة وكنافة علي الفحم. مكونات عمل الهريسة السورية كوبان وربع من دقيق السميد الخشن.

نصف كوب كبير من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب كبير من السمنة.

كوب واحد كبير من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ثلث كوب كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من المكسرات علي حسب الرغبة.

مكونات عمل الشربات وهي كوب من الماء وكوبان من السكر ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل الهريسة السورية يتم تجهيز الفرن قبل البدء في عمل الهريسة فقومي بتشغيلها علي درجة حرارة 150 درجة مئوية، وقومي بتجهيز صينية متوسطة الحجم وضعي بها ملعقة كبيرة من السمنة.

ثم يتم تجهيز الشربات وهو عبارة عن وضع اناء عميق علي النار ثم نضع به الماء والسكر وعصير الليمون والفانيليا ونتركهم لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعها من علي النار ونتركها حتي تبرد تماما.

ثم قومي بتجهيز طبق عميق وضعي به نصف كوب كبير من السمنة ونصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر، ثم ضيفي نصف ملعقة صغيرة من البيكينج صودا وضعي كوب واحد كبير من السكر الناعم، ثم ضيفي ثلث كوب كبير من الحليب السائل وكوبان وربع من دقيق السميد الخشن واخيرا يتم وضع نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

وبعد ذلك يتم خلط او عجن كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي قوام سميك الي حد ما.

ثم نضع الخليط في الصينية ويتم فرده بطريقة جيدة، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حوالي اربعون دقيقة تقريبا.

وعندما تاخذ الهريسة اللون الذهبي الغامق يتم اخراجها من الفرن، ثم نضيف عليها كمية مناسبة من الشربات ومن الممكن ان نضيف اليها ايضا كمية من المكسرات، ثم نتركها تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها. مكونات عمل الهريسة السوريةطريقة عمل الهريسة السورية الوسوم

الهريسة السورية تعتبر من اجمل والذ انواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الاشخاص سواء كبار السن او صغار السن، ومن المعروف ان الحلويات السورية اشهي الحلويات حيث ان سوريا من اكثر الدول التي تتميز بعمل احلي الحلويات، فقد توجد انواع كثير ومتعددة من الحلويات السورية مثل البقلاوة وكنافة علي الفحم. مكونات عمل الهريسة السورية كوبان وربع من دقيق السميد الخشن.

نصف كوب كبير من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب كبير من السمنة.

كوب واحد كبير من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ثلث كوب كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من المكسرات علي حسب الرغبة.

مكونات عمل الشربات وهي كوب من الماء وكوبان من السكر ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة عمل الهريسة السورية يتم تجهيز الفرن قبل البدء في عمل الهريسة فقومي بتشغيلها علي درجة حرارة 150 درجة مئوية، وقومي بتجهيز صينية متوسطة الحجم وضعي بها ملعقة كبيرة من السمنة.

ثم يتم تجهيز الشربات وهو عبارة عن وضع اناء عميق علي النار ثم نضع به الماء والسكر وعصير الليمون والفانيليا ونتركهم لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعها من علي النار ونتركها حتي تبرد تماما.

ثم قومي بتجهيز طبق عميق وضعي به نصف كوب كبير من السمنة ونصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر، ثم ضيفي نصف ملعقة صغيرة من البيكينج صودا وضعي كوب واحد كبير من السكر الناعم، ثم ضيفي ثلث كوب كبير من الحليب السائل وكوبان وربع من دقيق السميد الخشن واخيرا يتم وضع نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

وبعد ذلك يتم خلط او عجن كل هذه المكونات جيدا حتي نحصل علي قوام سميك الي حد ما.

ثم نضع الخليط في الصينية ويتم فرده بطريقة جيدة، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حوالي اربعون دقيقة تقريبا.

وعندما تاخذ الهريسة اللون الذهبي الغامق يتم اخراجها من الفرن، ثم نضيف عليها كمية مناسبة من الشربات ومن الممكن ان نضيف اليها ايضا كمية من المكسرات، ثم نتركها تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها. مكونات عمل الهريسة السوريةطريقة عمل الهريسة السورية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الهريسة السورية بمكونات اقتصادية بطعم لذيذ ومرمل ألذ هريسة ممكن تدوقيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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