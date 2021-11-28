كريم القهوة والنشا السحري لتبيض وتفتيح الوجه وتفتيح جميع الأماكن الداكنة في الجسم وإزالة الجلد الميت

تبيض وتفتيح الوجه وتفتيح جميع الأماكن الداكنة في الجسم، تهتم جميع الفتيات والسيدات بجمال وجاذبية شكلها ويعد تفتيح البشرة ونضارتها من أهم الأمور الدالة على أنوثة المرأة حيث تزيد من ثقتها بنفسها، وهناك عوامل كثيرة تؤثر على البشرة وتعرضها للإجهاد وتتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية و حل صحي لبشرة بيضاء نقية ولذا سوف نوضح طريقة عمل واستخدام كريم القهوة و النشا السحري لتفتيح البشرة وعلاج مشاكلها. كريم النشا والقهوة لتفتيح وتبييض البشرة والجسم كريم النشا والقهوة لتفتيح وتبييض البشرة والجسم قد تبحث الكثير من الفتايات عن أكثر الكريمات الطبيعية الفعالة في تبيض الأماكن الداكنة في الجسم والآن سوف نقدم لكم أكثر من كريم لتفتيح وتبيض الجسم والوجه مكونات كريم النشا لتفتيح وتبيض الجسم 3 ملاعق من القهوة المطحونة.

3 ملاعق من النشا.

⅓ كوب ماء ورد.

3 ملاعق زيت جوز الهند.

½ ملعقة عصير ليمون. مكونات كريم النشا لتفتيح وتبيض الجسم الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات ونقلب الجميع جيداً حتى تمام التجانس.

نضع كمية من الماء في وعاء على النار حتى يغلى.

نضيف خليط المكونات إلى الماء ونقلب باستمرار حتى الوصول إلى قوام كريمي.

نرفع الوعاء عن النار ونتركه يبرد ثم نسكبها في علبة فارغة ويوضع في الثلاجة.

نقوم بوضع كمية منه بشكل يومي على الوجه أو على الأماكن المراد تفتحها في الجسم لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ.

في الجسم لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ. للحصول على نتيجة فعالة في تفتيح وتبيض الجسم والوجه احرصي على استخدام الكريم ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل. الطريقة والاستخدام كريم القهوة و النشا والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة 4 درجات كريم القهوة و النشا والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة 4 درجات بنصح باستخدام هذا الكريم باستمرار لإنه فعاله جداً في تفتيح البشرة ونضارتها وتفتيح الأماكن الداكنة مكونات عمل كريم القهوة لتبيض الجسم ملعقتان من القهوة المطحونة.

وملعقتان نشا الذرة.

ملعقتان من الزبادي.

وملعقتان من الجلسرين.

ملعقة ونصف ماء الورد.

نصف ملعقة عصير ليمون. الطريقة والاستخدام الطريقة والاستخدام هذه الكريم فعاله جداً وأمن في تفتيح وتبيض الوجه والجسم نحضر وعاء مناسب ونضع به القهوة و النشا ونقلبهم.

نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب.

إضافة الزبادي والجلسرين وتمزج الجميع جيداً حتى الوصول إلى قوام كالكريم.

يوضع داخل علبة محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة للاستخدام.

يتم وضع كمية من الكريم على الوجه أو الجسم صباحا ومساءا لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق والنتيجة في فترة قياسية. الوسوم

تبيض وتفتيح الوجه وتفتيح جميع الأماكن الداكنة في الجسم، تهتم جميع الفتيات والسيدات بجمال وجاذبية شكلها ويعد تفتيح البشرة ونضارتها من أهم الأمور الدالة على أنوثة المرأة حيث تزيد من ثقتها بنفسها، وهناك عوامل كثيرة تؤثر على البشرة وتعرضها للإجهاد وتتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة طبيعية و حل صحي لبشرة بيضاء نقية ولذا سوف نوضح طريقة عمل واستخدام كريم القهوة و النشا السحري لتفتيح البشرة وعلاج مشاكلها. كريم النشا والقهوة لتفتيح وتبييض البشرة والجسم كريم النشا والقهوة لتفتيح وتبييض البشرة والجسم قد تبحث الكثير من الفتايات عن أكثر الكريمات الطبيعية الفعالة في تبيض الأماكن الداكنة في الجسم والآن سوف نقدم لكم أكثر من كريم لتفتيح وتبيض الجسم والوجه مكونات كريم النشا لتفتيح وتبيض الجسم 3 ملاعق من القهوة المطحونة.

3 ملاعق من النشا.

⅓ كوب ماء ورد.

3 ملاعق زيت جوز الهند.

½ ملعقة عصير ليمون. مكونات كريم النشا لتفتيح وتبيض الجسم الطريقة والاستخدام نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات ونقلب الجميع جيداً حتى تمام التجانس.

نضع كمية من الماء في وعاء على النار حتى يغلى.

نضيف خليط المكونات إلى الماء ونقلب باستمرار حتى الوصول إلى قوام كريمي.

نرفع الوعاء عن النار ونتركه يبرد ثم نسكبها في علبة فارغة ويوضع في الثلاجة.

نقوم بوضع كمية منه بشكل يومي على الوجه أو على الأماكن المراد تفتحها في الجسم لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ.

في الجسم لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ. للحصول على نتيجة فعالة في تفتيح وتبيض الجسم والوجه احرصي على استخدام الكريم ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل. الطريقة والاستخدام كريم القهوة و النشا والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة 4 درجات كريم القهوة و النشا والزبادي لترطيب وتفتيح البشرة 4 درجات بنصح باستخدام هذا الكريم باستمرار لإنه فعاله جداً في تفتيح البشرة ونضارتها وتفتيح الأماكن الداكنة مكونات عمل كريم القهوة لتبيض الجسم ملعقتان من القهوة المطحونة.

وملعقتان نشا الذرة.

ملعقتان من الزبادي.

وملعقتان من الجلسرين.

ملعقة ونصف ماء الورد.

نصف ملعقة عصير ليمون. الطريقة والاستخدام الطريقة والاستخدام هذه الكريم فعاله جداً وأمن في تفتيح وتبيض الوجه والجسم نحضر وعاء مناسب ونضع به القهوة و النشا ونقلبهم.

نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب.

إضافة الزبادي والجلسرين وتمزج الجميع جيداً حتى الوصول إلى قوام كالكريم.

يوضع داخل علبة محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة للاستخدام.

يتم وضع كمية من الكريم على الوجه أو الجسم صباحا ومساءا لمدة ساعة ثم نبدأ بغسل البشرة بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق والنتيجة في فترة قياسية.

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