الطريقة السحريه لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة الصاروخ بأقل مجهود هتلفي 4 كيلو

الطريقه السحريه لف ورق العنب والكرنب بالمقص، من أكثر الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون، فيحبوا تناولها دائما مع الأصناف المتنوعة فورق العنب والكرنب يحتاج إلى وقت ومجهود كبير في تحضيرة، حيث تقوم بتحضير الحشو وسلق الأوراق ولف الأوراق الذي يحتاج وقت، فتبحث ربات المنزل عن طرق لف ورق العنب والكرنب بسيطة وسريعة دون مجهود، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسهل طريقة للف ورق العنب والكرنب بالمقص.

الطريقه السحريه لف ورق العنب والكرنب بالمقص بسرعة

يتعجب الكثير من الأشخاص عن استخدام المقص الف ورق العنب والكرنب، ولكن هي من أبسط الطرق وأسرعها للتحضير، فعليك سلق ورق العنب والكرنب ووضعة في مصفاة وتصفية جيداً من الماء، عليك تقطيع ورق العنب والكرنب بشكل متساوي ومتناسق على شكل مربع، نقوم بإحضار المقص ورص ورق العنب علية على منضدة خشبية، ثم نقوم بإحضار الحشو واستخدام ملعقة خشبية لوضع الحشو، ثم نقوم بمسك المقص وتحريكة ولف الأوراق بسهولة والتحكم في غلاقها جيداً من الأطراف، وستحصلين على شكل مميز لورق العنب، وسينال إعجاب أسرتك.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص

عليك القيام بالخطوات المعتادة من سلق الأوراق، وتحضير الحشو الخاص به من تحمير البصل والثوم ووضع الطماطم والأرز والبقدونس والنعناع والتوابل من البهارات الفلفل الأسود و الملح والكسبرة، ثم نقوم بخطوة لف ورق العنب قوم بإحضار الفلانشة الخاصة بتقطيع الخضروات، استخدم المقص لقص ورق العنب والكرنب بشكل متساوي، ثم ضع المقص على الفلانشة وضع ورق العنب والكرنب ثم قم بوضع الحشو بالكمية المناسبة، وقم بلف الأوراق بحرص كي تتمكن من اللف المحكم، وعليك قص الأوراق بحجم متوسط كي تحصل على شكل مناسب، وبعد إتمام لف ورق العنب والكرنب يجب تسويتها بشكل جيد من خلال رصها في وعاء مناسب، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الشوربة عليها، ونتركها حتي تنضج بشكل تام، ثم عليك تقديمها بالشكل المناسب الذي ترغبين فية، وستحصلين على طعم مميز وشكل رائع سينال إعجاب أفراد أسرتك وستقومي بالتحضير دائماً بهذه الطريقة لأنها تحتاج إلي أقل مجهود.