طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم هش ومقرمش وأحلى من الجاهز

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طريقة عمل بسكويت الزبدة اللذيذ، يعتبر البسكويت من الأكلات سريعة التحضير ومكوناتها يوجد بها قيمة غذائية برغم من أنه يعتبر من الأكلات الغربية، وتتعدد طرق عمل البسكويت فمنه المالح والحلو أو سادة ومحشو بنكهات مختلفة تتمثل في البرتقال و الشيكولاتة، يمكن تزيينه حسب الرغبة، واليوم من خلال هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة فى البيت بمكونات سهلة وبسيطة ليستخدم فى وجبات الإفطار أو وقت الراحة مع كوب الشاي أو القهوة.
- ثلاث أكواب دقيق.
- كوب زبدة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- نحضر وعاء عميق نظيف وجاف ونضع فيه الزبدة ونخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- نضيف السكر مع الفانيليا ويخفق مرة أخرى حتى نحصل على خليط كريمي القوام.
- نقوم بنخل الدقيق الفاخر جيداً ويضاف إليه البيكنج بودر والملح.
- نضع الدقيق على الخليط السابق ونخلطهم برفق من أسفل إلى أعلى حتى يتجانس الخليط.
- نترك العجين في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتشكيل العجين.
- يمكن الفرد بالنشابة وتقطيعها بالقطاعة حسب الرغبة أو دوائر صغيرة ونضغط عليها برفق وترص على وعاء تسوية، وبه ورقة زبدة.
- نضع البسكويت في الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق، ويراعى أن يكون في الرف الأوسط.
- نترك بسكويت الزبدة ليبرد ثم يمكن تقديمه سادة أو يمكن تزيين البسكويت بالشيكولاتة.
- يراعى عندما يخبز البسكويت يترك في الصينية حتى يبرد قليلاً ثم نبدأ في تحريكه حتى لا ينكسر.
- نستخدم في التزيين نصف كوب من الشيكولاتة .
- نقوم بوضع الشيكولاتة في حمام مائي حتى تصبح الشكولاتة سائلة.
- يمكن وضع ملعقة صغيرة من الشيكولاتة في البسكويت أو يغمس وجه البسكويت في الشيكولاتة.
- يترك البسكويت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتماسك.
- يوضع البسكويت في أوراق التقديم الملونة ويمكن تقديم البسكويت مع الشاي أو أي مشروبات أخرى حسب الرغبة.
- يمكن استبدال صوص الشكولاتة بأي صوص آخر.
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طريقة عمل بسكويت الزبدة اللذيذ، يعتبر البسكويت من الأكلات سريعة التحضير ومكوناتها يوجد بها قيمة غذائية برغم من أنه يعتبر من الأكلات الغربية، وتتعدد طرق عمل البسكويت فمنه المالح والحلو أو سادة ومحشو بنكهات مختلفة تتمثل في البرتقال و الشيكولاتة، يمكن تزيينه حسب الرغبة، واليوم من خلال هذا المقال سنوفر إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة فى البيت بمكونات سهلة وبسيطة ليستخدم فى وجبات الإفطار أو وقت الراحة مع كوب الشاي أو القهوة.
- ثلاث أكواب دقيق.
- كوب زبدة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ذرة ملح.
- نحضر وعاء عميق نظيف وجاف ونضع فيه الزبدة ونخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- نضيف السكر مع الفانيليا ويخفق مرة أخرى حتى نحصل على خليط كريمي القوام.
- نقوم بنخل الدقيق الفاخر جيداً ويضاف إليه البيكنج بودر والملح.
- نضع الدقيق على الخليط السابق ونخلطهم برفق من أسفل إلى أعلى حتى يتجانس الخليط.
- نترك العجين في الثلاجة لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتشكيل العجين.
- يمكن الفرد بالنشابة وتقطيعها بالقطاعة حسب الرغبة أو دوائر صغيرة ونضغط عليها برفق وترص على وعاء تسوية، وبه ورقة زبدة.
- نضع البسكويت في الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق، ويراعى أن يكون في الرف الأوسط.
- نترك بسكويت الزبدة ليبرد ثم يمكن تقديمه سادة أو يمكن تزيين البسكويت بالشيكولاتة.
- يراعى عندما يخبز البسكويت يترك في الصينية حتى يبرد قليلاً ثم نبدأ في تحريكه حتى لا ينكسر.
- نستخدم في التزيين نصف كوب من الشيكولاتة .
- نقوم بوضع الشيكولاتة في حمام مائي حتى تصبح الشكولاتة سائلة.
- يمكن وضع ملعقة صغيرة من الشيكولاتة في البسكويت أو يغمس وجه البسكويت في الشيكولاتة.
- يترك البسكويت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتماسك.
- يوضع البسكويت في أوراق التقديم الملونة ويمكن تقديم البسكويت مع الشاي أو أي مشروبات أخرى حسب الرغبة.
- يمكن استبدال صوص الشكولاتة بأي صوص آخر.
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