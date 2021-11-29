الرؤوس البيضا على الانف: اسبابها, طرق علاجها, الوقاية منها

الرؤوس البيضا على الانف بتكون عبارة عن مسام مسدودة تحت الجلد ، وبتحصل لما بيكون في طبقة رقيقة من الجلد بتغطي المسام ، وبيتجمع تحتها الدهون والاوساخ وده اللي بيأدي لظهور الرؤوس البيضا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على طرق علاج الرؤوس البيضا على الانف ، وايه اسبابها.

الفرق بين الرؤوس البيضا والسودا على الانف:

زي ما قولنا في البداية ان الرؤوس البيضا بتتكون نتيجة تجمع الدهون والاوساخ تحت الجلد وبيكون ليها راس بيضا على سطحها وعادة مش بتلتهب.

اما الرؤوس السودا بتكون عبارة عن مسام مفتوحة مغروسة بعمق في البشرة ، والمسام دي بتتملي بالدهون والاوساخ وبتتصلب لما بتلامس الهوا ، وبيختلط الدهن المتصلب والاوساخ مع الميلانين (الصبغة الطبيعية للبشرة) وبيتحول لونه للاسود.

والرؤوس سواء البيضا او السودا بتكون من المشاكل المزعجة جدا على البشرة ، لكن بننصحك متحاوليش خدشهم او فتحهم عشان متسببش ندبات هيكون صعب علاجها ، وعادة الرؤوس السودا تبدوم لفترة اطول من الرؤوس البيضا وبيكون علاجها اصعب.

اسباب الرؤوس البيضا على الانف:

– خلايا الجلد الدهنية والميتة.

– الاوساخ.

– البكتيريا.

– التغيرات الهرمونية بسبب الدورة الشهرية وانقطاع الدورة.

– تلوث الهوا والرطوبة.

– عصر البثور.

– القلق.

– الضغط العصبي.

– استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة اللي اساسها زيتي.

– اسباب وراثية.

– تاريخ عائلي للاصابة بحب الشباب.

– لبس النضارات.

– تقشير بشرتك بشكل مفرط.

طرق علاج الرؤوس البيضا على الانف:

عشان تعرفي افضل طريقة مناسبة ليكي للتخلص من الرؤوس البيضا ممكن تجربي تقنيات مختلفة وهنا هنتعرف على بعضها.

– ممكن تستخدمي شرائح المسام اللي بتتباع في الصيدلية لازالة الرؤوس البيضا من الانف.

– ممكن تستخدمي المنتجات الطبية زي الكريمات, الجل, غسول الوجه المخصص للرؤوس, وكمان علاجات البقع الغامقة ممكن انها تساعد في ازالة الرؤوس البيضا والسودا.

طرق طبيعية لازالة الرؤوس البيضا على الانف:

لو بتدوري على طرق طبيعية خالية من المواد الكيمائية لازالة الرؤوس البيضا ، هنتعرف في السطور الجاية على 4 طرق طبيعية لازالة الرؤوس البيضا.

1- زيت شجرة الشاي:

الرؤوس البيضا هي عبارة عن بثور ملتهبة تحت الجلد ، وزيت شجرة الشاي المعروف بخصائصة القابضة والمضادة للبكتيريا هيساعد على التحكم في انتاج الزيوت الزيادة على بشرتك ويمنع الالتهاب.

استخدمي عود قطن او قطعة قطن وادهني بيها زيت شجرة الشاي على الرؤوس البيضا.

2- ماية الورد:

ماية الورد بتحتوي على خصائص قابضة ، وبتساعد على تقليل انتاج الدهون بشكل مفرط لاصحاب البشرة الدهنية ، وبالتالي ده بيساعد على علاج الرؤوس السودا ومنعها.

3- العسل:

العسل بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا بتساعد على ازالة الرؤوس البيضا من الانف بشكل طبيعي.

سخني معلقة كبيرة من العسل لحد ما تبقى دافية ، وحطيه على بشرة نضيفة ، وسيبيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه.

4- عصير الليمون:

الرؤوس البيضا تعتبر هي المرحلة الاولى من حب الشباب ، لانها مع الوقت ممكن تلتهب وتكون حب الشباب على البشرة ، وعصير الليمون من المكونات الحمضية اللي بتساعد على تجفيف الحبوب عن طريق تقليل الزيوت الزيادة ، بالاضافة كمان ان الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الليمون بتساعد على تقليل الالتهاب.

ايه هي العلاجات المتاحة من غير وصفة طبية؟

بتتوفر علاجات OTC لازالة الرؤوس البيضا على شكل جل, كريمات, غسول للوجه ، والمكونات الرئيسية لمنتجات OTC هي:

– حمض الساليسيليك:

حمض الساليسيليك هو مادة قابضة بتساعد على تقليل انتاج الزيوت ، ودفع المادة اللي بتسد المسام للسطح.

– البنزويل بيروكسايد:

الخصائص المضادة للبكتيريا للبنزويل بيروكسايد بتخليه علاج سريع للرؤوس البيضا ، ولكن مع ذلك ، ممكن يأدي للجفاف والتهيج لو تم استخدامه بكثره ، عشان كده لاز تبدأ استخدامه بالتدريج ابدأي الاول باستخدام بنزويل بيروكسايد بتركيز 2% وبعدها ممكن تزودي التركيز بالتدريج حسب احتياجات بشرتك.

– كريمات فيتامين A والريتينويد:

فيتامين A او أ بيساعد في تقليل الالتهاب وبيعزز تجديد الجلد ، استخدمي كريمات الريتينويد الخفيفة اللي بتحتوي على اشكال اقوى من فيتامين A بعد استشارة دكتور الجلدية.

الضغط على الرؤوس البيضا على الانف:

لو عايزة تستخدمي طريقة عصر الرؤوس البيضا على الانف ، امشي على الخطوات دي.

– اولا اعملي ضغط دافي على المنطق المصابة ، باستخدام فوطة نضيفة مبلولة بماية دافية.

– اضغطي لتحت على جوانب الرؤوس البيضا بايديكي وتكون نضيفة.

– ماتضغطيش على الرؤوس البيضا نفسها.

– استخدام قوة اضافية على الراس ممكن تأدي لدفع البكتيريا لعمق المسام اكتر بدل من التخلص منها.

الوقاية من الرؤوس البيضا على الانف:

لمنع ظهور الرؤوس البيضا على الانف ، امشي على الروتين البسيط ده للعناية بالبشرة.

– اغسلي وشك مرتين في اليوم للتخلص من الدهو الزيادة والشوائب.

– اعملي تقشير للبشرة لمنع تراكم خلايا الجلد الميتة ، واتجنبي التقشير المفرط.

– اتجنبي لمس الانف واي مناطق مصابة بايديكي باستمرار لانها ممكن تكون بتحتوي على جراثيم واوساخ تتنقل لبشرتك وتخلي الحالة اسوأ.

– استخدمي مرطب اساسه مائي لضمان عدم انسداد المسام.

– اتجنبي خدش الراس البيضا بصوابعك ، لان ده ممكن يأدي لندبات على البشرة هيكون صعب علاجها.

امتي تروحي لدكتور الجلدية؟

لو لاقيتي ان العلاجات المنزلية مش جايبة نتيجة معاكي في ازالة الرؤوس البيضا على الانف ، في الحالة دي ممكن تفكري في استشارة دكتور الجلدية عشان يكتب لك العلاج الطبي المناسب.

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