معجزة كريم الخميرة والنشا الرهيب لتبيض البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد نهائيا

معجزة كريم الخميرة والنشا الرهيب لتبيض البشرة رائعة جدا، لأن البشرة البيضاء هي حلم كل امرأة في كل مكان، منذ بداية الزمن والعصور القديمة والنساء تبحث وتكتشف كل ما هو جديد وسريع وآمن للبشرة والشعر، فبعض النساء تفضل الحلول السهلة وهي اللجوء إلى الكريمات الضارة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بشرتهن، والبعض الأخر تفضل الوصفات الطبيعية، لأنها من الأفضل وآمنة جدا على البشرة، كما أنها غير مكلفة ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

معجزة كريم الخميرة والنشا الرهيب لتبيض البشرة

تعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة من أجل الحصول على بشرة بيضاء صافية ونقية، وذلك بسبب توافر جميع مكونات الوصفة في المطبخ المنزلي، وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ربع كوب من نشا الذرة.

ملعقة عسل.

ملعقة فازلين.

ملعقة جلسرين.

كوب زبادي.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة من جيل الصبار الطبيعي.

ربع كوب ماء بارد لتذويب النشا به.

يتم وضع النشا على الماء وتقليب النشا جيدا، حتى لا يتكتل، ثم يتم إضافة كل المكونات إلى النشا، وتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم يتم وضع الخليط على الوجه لمدة ساعتين حتى يجف الخليط، وبعدها يتم تقشير الخليط بحركة دائرية مع تحمل الألم البسيط، بسبب تجمد النشا وجفافه على البشرة.

يغسل الوجه بالماء والصابون الطبي، ثم يتم ترطيب البشرة بمرطب طبيعي أو أحد الزيوت، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وجميلة.

يعد عنصري النشا والخميرة من أقوى العناصر التي تحتوي على فوائد غذائية للجسم، وأيضا من أهم عناصر التجميل والعناية بالبشرة، فالخميرة والنشا يدخلون في معظم وصفات تبييض البشرة ونفخ وتوريد الخدود وغيرهم،

كما أنهم يقومون بتعزيز الكولاجين في البشرة وتحفيز وتنشيط الدورة الدموية مما يكسب البشرة رونق ونضارة عالية.

أهم ما يميز خليط النشا والخميرة هو سهولة تحضير هذا الماسك في أي وقت دون مجهود.

وأيضا هذا الخليط غير مكلفة على السيدة التي لا تمتلك المال وتريد المحافظة على بشرتها، لأنه يتكون من مواد بسيطة متاحة في أي منزل.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشافوائد كريم الخميرة والنشا للبشرة