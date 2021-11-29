طريقة عمل أشهر الصوصات العالمية علي الطريقة الأصلية للمطاعم في 5 دقائق

طريقة تحضير أشهر الصوصات حول العالم مثل الذي يتم تقديمها بجانب الطعام في أشهر المطاعم العالمية وطريقة إعدادها بوصفات بسيطة وسهلة أيضا وغير مكلفة، يوجد الكثير من أنواع الصوص والصلصات الموجودة حول العالم وتختلف من بلد لأخري، كما توجد الصوصات المسكرة التي يتم استخدامها للحلويات مثل صوص الكراميل والفراولة وغيرهم، ويوجد أيضا الصلصات التي تستخدم لعمل المكرونات والبيتزا، ويوجد نوع أخر من الصوصات وهو الذي يتم تقديمه بجانب الأطباق الرئيسية مثل صوص الكاتشب والمايونيز وغيرهم.

الصوصات

كما ذكرنا أنواع الصوصات المختلفة ومتعددة الاستخدام سنتعرف علي طريقة إعداد صوصات المطاعم التي يتم تقديمها بجانب أنواع الطعام المختلفة، ومن أشهر تلك الصوصات هو الصوص الفرنسي والذي سنتعلم طريقة تحضيره فيما يلي:

مكونات الصوص الفرنسي

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل والملح

أربع ملاعق صغيرة من الماء الفاتر

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

صفار بيضتين كبار الحجم

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين صغيرتين من الزيت

طريقة التحضير

نحضر وعاء زجاجي من البيريكيس ونضع فيه كل من الماء والخل والزبدة والملح.

نضيف أيضا صفار البيض والفلفل الأسود الي نفس الوعاء ونقوم بتقليب المكونات.

نقوم بالاستمرار في تقليب المكونات علي نار متوسطة حتي يصبح قوام الخليط سميكا.

أشهر أنواع الصوصات

سنتعلم الآن طريقة إعداد نوع جديد من الصوص والذي يستخدم ويتم وضعه بجانب الدجاج وهذا هو صوص الكاري الذي سنتعرف علي مكوناته فيما يلي:

مكونات صوص الكاري

ملعقة كبيرة من الكاري

نصف كوب من الحليب

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

ثلاث أكوب من البصل المفروم

ملعقتين كبيرتين من الدقيق

نصف كوب من شوربة الدجاج

طريقة عمل صوصات المطاعم

لقد قمنا بالتعرف علي المكونات والمقادير التي سوف نستخدمها لعمل وتحضير صوص الكاري والآن سنتعرف علي طريقة تحضيره في تلك الخطوات: