طريقة عمل الجبنة الشيدر الطرية اللذيذة في المنزل بطريقة غير مكلفة وطعم مثل الجاهز

تعتبر الجبنة من أكثر المأكولات التي يرغب في تناولها الكثير من الأطفال والكبار نظرا لطعمها الجميل اللذيذ، حيث نجد أن الغالبية من الأطفال يسرعون في تناول الجبنة بمختلف أنواعها، وكذلك يسرعون في أي وجبة تحتوي على جبنة، حيث تتعدد أنواع الجبنة منها الجبنة البيضاء والجبنة الرومي والجبنة المالحة والجبنة الشيدر وغيرها من الأنواع الأخرى من الجبن اللذيدة، ومن المعروف عادة أن الجبن تدخل في العديد من المأكولات، حيث يمكن إدخالها في المكرونة بالبشاميل أو إدخالها في العديد من الطواجن منها طاجن المكرونة الفرن، وكذلك يمكن بإدخالها في العديد من الحشوات مثل حشوها في الفراخ حيث يطلق عليه البعض إسم الكوردن بلو، ويمكن تناولها على شكل ساندوتشات سريعة. طريقة عمل الجبنة الشيدر طريقة عمل الجبنة الشيدر المكونات خمسة كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

قرصين من خثرة الحليب.

علبة واحدة كبيرة من القشطة.

علبة واحدة كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الفلفل الأسود الحصى. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء كبير جدا وضعيه علي النار عالية الحرارة، وضعي به خمسة كيلو من الحليب الكامل الدسم وأتركيه علي النار العالية حتي يتم غليانه جيدا.

بعد غليان الحليب جيدا، قومي بتفريغه في إناء أخر وقومي بتبربده عن طريق وضعه في حمام مائي، ونضعه على نار هادئة مع مراعاة قياس درجة الحرارة في هذه المرحلة ويجب ألا تزيد عن أربعين درجة مئوية وهي الدرجة التي يشعر بها الإنسان عند وضع إصبعه.

بعد ذلك نقوم بإضافة علبة واحدة كبيرة من القشطة وعلبة واحدة كبيرة من الزبادي كامل الدسم ونقوم بتقليب الزبادي والقشطة مع الحليب جيدا حتي يختلطوا تمام مع بعضهما.

ثم أحضري إناء آخر ونضيف به كمية من الماء البارد وإضافة كمية قليلة من الملح ونضيف إليها قرصان من خثرة الحليب ونقوم بتذويبها جيدا في هذا الماء.

بعد ذوبان خثرة الحليب في الماء البارد والملح نقوم بإضافتها في الحليب والقشطة والزبادي مع التحريك المستمر حتي نضمن ذوبان هذه المكونات مع بعضهما.

نترك الإناء في الحمام المائي حتي أن تصل درجة الحرارة إلى خمسة وأربعون درجة مئوية، بعد ذلك نقوم برفعه ونضعه جانبا ونقوم بتغطيته ونتركه لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتي نضمن إنفصال الشرش المتكون من الحليب.

بعد ذلك نقوم بتقطع الخثرة إلى مربعات ونتركها حتي تنفصل الشرش عن الخثرة.

ثم نحضر قالب ونقوم بوضع خثرة الجبنة ونقوم بوضع قطعة من الشاش بداخله، ونقوم برش ملعقتان كبيرتان من الملح عليه وحبات الفلفل الأسود الحصي، ثم نقوم بتغطية سطح خثرة الجبن بالشاش مرة أخرى ونضع عليه ثقل عالي الوزن ونتركه لمدة خمس ساعات تقريبا.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بقلب قالب الجبنة ونقوم بوضعها في القالب مرة أخرى بعد قلبها من الجهة الأخرى ونقوم برش كمية من الملح والفلفل الأسود الحصي ونضع عليها هذا الثقل مرة أخرى ونتركها لمدة ستة ساعات.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بتفريغها وضعيها في طبق بلاستيكي وتصبح جاهزة لتناولها، وللحصول علي طعم افضل اتركي الجبنة في الثلاجة لمدة أربعة وعشرون ساعة حتي تحصلي على الطعم والشكل المتماسك البلاستيكي الذي يوجد في المحلات الخارجية، وبذلك تكوني حصلتي على جبنة شيدر ذات طعم جميل ولذيذ ورائع. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر الجبنة من أكثر المأكولات التي يرغب في تناولها الكثير من الأطفال والكبار نظرا لطعمها الجميل اللذيذ، حيث نجد أن الغالبية من الأطفال يسرعون في تناول الجبنة بمختلف أنواعها، وكذلك يسرعون في أي وجبة تحتوي على جبنة، حيث تتعدد أنواع الجبنة منها الجبنة البيضاء والجبنة الرومي والجبنة المالحة والجبنة الشيدر وغيرها من الأنواع الأخرى من الجبن اللذيدة، ومن المعروف عادة أن الجبن تدخل في العديد من المأكولات، حيث يمكن إدخالها في المكرونة بالبشاميل أو إدخالها في العديد من الطواجن منها طاجن المكرونة الفرن، وكذلك يمكن بإدخالها في العديد من الحشوات مثل حشوها في الفراخ حيث يطلق عليه البعض إسم الكوردن بلو، ويمكن تناولها على شكل ساندوتشات سريعة. طريقة عمل الجبنة الشيدر طريقة عمل الجبنة الشيدر المكونات خمسة كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

قرصين من خثرة الحليب.

علبة واحدة كبيرة من القشطة.

علبة واحدة كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الفلفل الأسود الحصى. طريقة التحضير قومي بتحضير إناء كبير جدا وضعيه علي النار عالية الحرارة، وضعي به خمسة كيلو من الحليب الكامل الدسم وأتركيه علي النار العالية حتي يتم غليانه جيدا.

بعد غليان الحليب جيدا، قومي بتفريغه في إناء أخر وقومي بتبربده عن طريق وضعه في حمام مائي، ونضعه على نار هادئة مع مراعاة قياس درجة الحرارة في هذه المرحلة ويجب ألا تزيد عن أربعين درجة مئوية وهي الدرجة التي يشعر بها الإنسان عند وضع إصبعه.

بعد ذلك نقوم بإضافة علبة واحدة كبيرة من القشطة وعلبة واحدة كبيرة من الزبادي كامل الدسم ونقوم بتقليب الزبادي والقشطة مع الحليب جيدا حتي يختلطوا تمام مع بعضهما.

ثم أحضري إناء آخر ونضيف به كمية من الماء البارد وإضافة كمية قليلة من الملح ونضيف إليها قرصان من خثرة الحليب ونقوم بتذويبها جيدا في هذا الماء.

بعد ذوبان خثرة الحليب في الماء البارد والملح نقوم بإضافتها في الحليب والقشطة والزبادي مع التحريك المستمر حتي نضمن ذوبان هذه المكونات مع بعضهما.

نترك الإناء في الحمام المائي حتي أن تصل درجة الحرارة إلى خمسة وأربعون درجة مئوية، بعد ذلك نقوم برفعه ونضعه جانبا ونقوم بتغطيته ونتركه لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتي نضمن إنفصال الشرش المتكون من الحليب.

بعد ذلك نقوم بتقطع الخثرة إلى مربعات ونتركها حتي تنفصل الشرش عن الخثرة.

ثم نحضر قالب ونقوم بوضع خثرة الجبنة ونقوم بوضع قطعة من الشاش بداخله، ونقوم برش ملعقتان كبيرتان من الملح عليه وحبات الفلفل الأسود الحصي، ثم نقوم بتغطية سطح خثرة الجبن بالشاش مرة أخرى ونضع عليه ثقل عالي الوزن ونتركه لمدة خمس ساعات تقريبا.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بقلب قالب الجبنة ونقوم بوضعها في القالب مرة أخرى بعد قلبها من الجهة الأخرى ونقوم برش كمية من الملح والفلفل الأسود الحصي ونضع عليها هذا الثقل مرة أخرى ونتركها لمدة ستة ساعات.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بتفريغها وضعيها في طبق بلاستيكي وتصبح جاهزة لتناولها، وللحصول علي طعم افضل اتركي الجبنة في الثلاجة لمدة أربعة وعشرون ساعة حتي تحصلي على الطعم والشكل المتماسك البلاستيكي الذي يوجد في المحلات الخارجية، وبذلك تكوني حصلتي على جبنة شيدر ذات طعم جميل ولذيذ ورائع. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الشيدر الطرية اللذيذة في المنزل بطريقة غير مكلفة وطعم مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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