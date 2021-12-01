بدون مواد كيميائية ضارة، بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا في ثواني معدودة وبدون رجوع مرة اخري

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة الشعر الأبيض أو الشيب، الذي يؤثر على المظهر والثقة بالنفس بشكل كبير، وكما نعلم فإن الشيب له نوعان الأول يكون بسبب التقدم في العمر، والذي يحدث بسبب قلة إفراز الجسم لصبغة الميلانين مع التقدم في العمر، أما النوع الأخر فهو الشيب المبكر الذي يظهر قبل إتمام عمر الثلاثين، وأسباب ظهوره كثيرة أهمها الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الإنسان في عمله أو في حياته الشخصية، كما يتسبب التدخين بصفة مستمرة في ظهور الشيب المبكر، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الإكثار من تناول القهوة والشاي والوجبات السريعة والوجبات الغنية بالتوابل، و للتخلص من الشيب يجب الاعتماد على طرق طبيعية والابتعاد بشكل تام عن استخدام الصبغات الكيميائية التي تزيد من ظهور الشيب، كما أنها تضر الشعر وتسبب له الكثير من المشاكل أهمها الجفاف والتساقط.

وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض

من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للقضاء على الشيب (القرنفل)، الذي له فوائد عديدة للشعر منها تطويل الشعر بسبب احتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى فاعليته في القضاء على القشرة وإعطاء الشعر لمعان طبيعي، ولاستخدامه في القضاء على الشيب يتم تطبيق الخليط التالي والمكون من:

ربع كوب من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الخردل.

نصف كوب من زيت السمسم.

كوب كريم مرطب.

نقوم بخلط جميع المواد السابقة سوياً في طبق كبير.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور والأطراف وخاصة الأماكن الموجود فيها الشعر الأبيض.

نغطي الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو طبي مناسب.

نكرر هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع وبعد مرور شهر نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بشكل كبير.

ربع كوب من زيت القرنفل.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفة القرنفل للقضاء على شيب الشعرخلطات القرنفل للقضاء على شيب الشعر

طريقة التحضير والاستخدام