طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة واللذيذة بمكونات بسيطة وطعم أكثر من رائع

- 1/2
- 2/2
كروكيت البطاطس المقرمشة ، من الوصفات السهلة والمميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت عند تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة.مكونات كروكيت البطاطس المقرمشة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من البطاطس المسلوق.
- بيضة.
- قطعة زبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.
- ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.
- بهارات لحمة.
للتغليف
- نصف كوب من الحليب مخلوط مع بيضة.
- مقدار مناسب من الدقيق.
- ومقدار مناسب من البقسماط المطحون.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بهرس البطاطس المسلوق جيدا ثم نخلطه مع قطعة الزبدة.
- ثم نقوم بخفق البيضة ونضيف نصف كمية البيض للبطاطس التي قمنا بهرسها.
- ثم نقوم بإضافة البهارات بالمقدار المرغوب فيه وكذلك نقوم بإضافة الثلاث ملاعق من البقسماط ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ونقوم بعد ذلك بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع.
- ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس في الدقيق ونغلفها جيدا ثم نضعها في خليط البيض والحليب ثم في البقسماط المطحون.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع أصابع البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- وبعدما تمر الساعة نقوم بقلي أصابع البطاطس في زيت ليس غزير ونقلبها من جميع الجهات حتي تتحمر جيدا.
- ثم تكون أصابع البطاطس بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تناولها مع صوص الجبنة الرومي أو سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو وبالهناء والشفاء
الوسوم
كروكيت البطاطس المقرمشة ، من الوصفات السهلة والمميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت عند تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة.مكونات كروكيت البطاطس المقرمشة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من البطاطس المسلوق.
- بيضة.
- قطعة زبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.
- ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.
- بهارات لحمة.
للتغليف
- نصف كوب من الحليب مخلوط مع بيضة.
- مقدار مناسب من الدقيق.
- ومقدار مناسب من البقسماط المطحون.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بهرس البطاطس المسلوق جيدا ثم نخلطه مع قطعة الزبدة.
- ثم نقوم بخفق البيضة ونضيف نصف كمية البيض للبطاطس التي قمنا بهرسها.
- ثم نقوم بإضافة البهارات بالمقدار المرغوب فيه وكذلك نقوم بإضافة الثلاث ملاعق من البقسماط ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ونقوم بعد ذلك بتشكيل خليط البطاطس على شكل أصابع.
- ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس في الدقيق ونغلفها جيدا ثم نضعها في خليط البيض والحليب ثم في البقسماط المطحون.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع أصابع البطاطس في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.
- وبعدما تمر الساعة نقوم بقلي أصابع البطاطس في زيت ليس غزير ونقلبها من جميع الجهات حتي تتحمر جيدا.
- ثم تكون أصابع البطاطس بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تناولها مع صوص الجبنة الرومي أو سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو وبالهناء والشفاء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة واللذيذة بمكونات بسيطة وطعم أكثر من رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.