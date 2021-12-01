طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة واللذيذة بمكونات بسيطة وطعم أكثر من رائع

كروكيت البطاطس المقرمشة ، من الوصفات السهلة والمميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت عند تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة.

مكونات كروكيت البطاطس المقرمشة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كيلو من البطاطس المسلوق.

بيضة.

قطعة زبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

بهارات لحمة.

للتغليف

نصف كوب من الحليب مخلوط مع بيضة.

مقدار مناسب من الدقيق.

ومقدار مناسب من البقسماط المطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كروكيت البطاطس المقرمشة اللذيذة وطريقة تحضيرها كالتالي: