كريم تفتيح المناطق الغامقة بطريقة سحرية

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كريم تفتيح المناطق الغامقة يعتبر من افضل الكريمات والوصفات التي تساعد علي تبييض المناطق في الوجه الناتجة عن الكلف والنمش والتعرض للأشعة الشمس والغبار، ووداعا للمناطق الغامقة بعد اليوم، وبمكونات موجوده غي كل منزل ودون تكلفة وستلاحظين نسبة تفتيح فوري 10درجات فرق بفضل الله، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم التفتيح السحري، في الجسم كلو 5درجات فوري بفضل الله وكريم سحري لعام2021.مكونات كريم تفتيح المناطق الغامقة 10 درجات فوري
سوف نتعرف علي بعض المكونات الموجودة في كل منزل لعمل كريم يساعد في تفتيح المناطق بشكل طبيعي وهي كما يلي:-
- معلقتين من الخميرة.
- معلقتين من الحليب البودرة.
- ربع كوب من خل التفاح.
- عصير نصف ليمونه.
- بيضة.
- معلقه من الحنه.
سوف نتعرف علي اسهل طريقة لعمل الكريم بخطوات سهلة جدا دون تعب أو إرهاق وهي كالاتي:-
- نحضر إناء ونضع بداخله الحنة ثم نضيف معلقتين من الخميرة ومعلقتين من الحليب البودرة ثم نفصل بياض البيضة عن صفار البيض وثم نضع علي المكونات صفار البيض فقط.
- ثم نضع عصير الليمون ونضع خل التفاح بتدريج ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس.
- يتم قبل الاستحمام نقوم بوضع طبقة من الكريم علي الجسم كله والمناطق الغامقة ثم نتركه من ربع ساعه إلي نصف ساعة حتي ينشف ثم نفرك الكريم فرك حتي نتخلص من الكريم والجلد الميت.
- ثم نغسل الجسم. بشكل جيد وستلاحظين الفرق بشكل كبير في تفتيح المناطق الغامقة ثم نكرر الكريم مره كل أسبوع بفضل الله سنحصل علي افضل نتيجة.
فوائد الكريم علي البشرة وكيفية الاستفادة من الكريم لتفتيح الفوري
نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكريم علي البشرة وكيفية التفتيح الفوري من الكريم دون تكلفة ولا تعب بفضل الله وهي كالاتي:-
- يعمل الكريم علي تنعيم البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال .
- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس للحصول علي أفضل نتائج.
- يعمل الكريم علي التفتيح الفوري وإزالة التصبغات من البشرة.
- يساعد في إزالة الكلف من أول استعمال.
- يعمل الكريم علي حل جميع مشاكل البشرة بشكل نهائي.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم الشوفان وهي كالاتي:-
- يعمل الشوفان علي إزالة الكلف والبقع الداكنة وشد البشرة تفتيحها يعمل ايضا علي تنظيف البشرة.
- ذلك اذا قمتي بوضع الماسك علي البشرة تتركيه حتي يجف تماما ثم تفركي البشرة برفق يساعد علي تنظف البشرة.
- فانه يعمل علي تنظيف المسامات من البثور السودة يقوه.
- ايضا يعمل علي قفل المسامات الواسعة للبشرة ذلك لفوائده الرائعة للبشرة.
- يعمل علي نعومة البشرة تجعلها كالبشرة الاطفال في نعومتها الحريري.
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كريم تفتيح المناطق الغامقة يعتبر من افضل الكريمات والوصفات التي تساعد علي تبييض المناطق في الوجه الناتجة عن الكلف والنمش والتعرض للأشعة الشمس والغبار، ووداعا للمناطق الغامقة بعد اليوم، وبمكونات موجوده غي كل منزل ودون تكلفة وستلاحظين نسبة تفتيح فوري 10درجات فرق بفضل الله، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم التفتيح السحري، في الجسم كلو 5درجات فوري بفضل الله وكريم سحري لعام2021.مكونات كريم تفتيح المناطق الغامقة 10 درجات فوري
سوف نتعرف علي بعض المكونات الموجودة في كل منزل لعمل كريم يساعد في تفتيح المناطق بشكل طبيعي وهي كما يلي:-
- معلقتين من الخميرة.
- معلقتين من الحليب البودرة.
- ربع كوب من خل التفاح.
- عصير نصف ليمونه.
- بيضة.
- معلقه من الحنه.
سوف نتعرف علي اسهل طريقة لعمل الكريم بخطوات سهلة جدا دون تعب أو إرهاق وهي كالاتي:-
- نحضر إناء ونضع بداخله الحنة ثم نضيف معلقتين من الخميرة ومعلقتين من الحليب البودرة ثم نفصل بياض البيضة عن صفار البيض وثم نضع علي المكونات صفار البيض فقط.
- ثم نضع عصير الليمون ونضع خل التفاح بتدريج ونقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس.
- يتم قبل الاستحمام نقوم بوضع طبقة من الكريم علي الجسم كله والمناطق الغامقة ثم نتركه من ربع ساعه إلي نصف ساعة حتي ينشف ثم نفرك الكريم فرك حتي نتخلص من الكريم والجلد الميت.
- ثم نغسل الجسم. بشكل جيد وستلاحظين الفرق بشكل كبير في تفتيح المناطق الغامقة ثم نكرر الكريم مره كل أسبوع بفضل الله سنحصل علي افضل نتيجة.
فوائد الكريم علي البشرة وكيفية الاستفادة من الكريم لتفتيح الفوري
نقدم لكم بعض الفوائد الخاصة بالكريم علي البشرة وكيفية التفتيح الفوري من الكريم دون تكلفة ولا تعب بفضل الله وهي كالاتي:-
- يعمل الكريم علي تنعيم البشرة وجعلها مثل بشرة الأطفال .
- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس للحصول علي أفضل نتائج.
- يعمل الكريم علي التفتيح الفوري وإزالة التصبغات من البشرة.
- يساعد في إزالة الكلف من أول استعمال.
- يعمل الكريم علي حل جميع مشاكل البشرة بشكل نهائي.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم الشوفان وهي كالاتي:-
- يعمل الشوفان علي إزالة الكلف والبقع الداكنة وشد البشرة تفتيحها يعمل ايضا علي تنظيف البشرة.
- ذلك اذا قمتي بوضع الماسك علي البشرة تتركيه حتي يجف تماما ثم تفركي البشرة برفق يساعد علي تنظف البشرة.
- فانه يعمل علي تنظيف المسامات من البثور السودة يقوه.
- ايضا يعمل علي قفل المسامات الواسعة للبشرة ذلك لفوائده الرائعة للبشرة.
- يعمل علي نعومة البشرة تجعلها كالبشرة الاطفال في نعومتها الحريري.
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