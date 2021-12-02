لو بشرتك سمراء ضعي ملعقة نشا 15 دقيقة وستصبحي زي القشطة لن تصدقي جمالك

غالبا تسعي جميع الفتيات في البحث عن افضل واسرع الاشياء التي تساعد علي تفتيح وتبييض البشرة السمراء وهذا لن يتم الا باستخدام الوصفات الطبيعية، فهذه الوصفات لها تاثير كبير ومهم علي البشرة حيث انها تحميها من الاثار السلبية التي تلتحق بها بسبب التعرض الكثير لاشعة الشمس، وغير ذلك ان هذه الوصفة الطبيعية تعمل علي توحيد لون البشرة وبعد استخدامها يمكننا ان نستغني تماما عن مستحضرات التجميل، لانها من اكثر الاشياء التي تتلف البشرة وتدهورها وكثرة استخدامها تعمل علي ظهور حساسية او ظهور حب الشباب الذي يعاني منه عدد كبير من الفتيات لذلك دائما بالابتعاد عن استعمال مستحضرات التجميل، وهذا بسبب احتواء الكريمات علي مواد كيميائية ضارة لا تصلح لاي نوع من انواع البشرة، ولكن هذه الوصفة تكون مناسبة لجميع انواع البشرة سواء كانت بشرة جافة او بشرة دهنية. مكونات وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء مكونات وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء إليكي المكونات ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء قومي بتجهيز طبق مناسب وضعي في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضيف اليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا، وبعد ذلك يتم اضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون ثم يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا لنحصل علي خليط متماسك.

وبعد ذلك قومي بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ثم يتم وضع الخليط علي البشرة ونتركه عليها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.

وبعد هذه المدة قومي بازالة الخليط من علي البشرة ثم يتم غسله بالماء الفاتر ومن الافضل ان تستخدمي كريم مرطب بعد هذه الخلطة.

وقد توجد وصفة اخري تساعد علي تفتيح البشرة السمراء وهي عبارة عن ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر وملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكركم و ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الابيض، ثم يتم خلط كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك يتم وضعها علي البشرة ونتركها حوالي ربع ساعة ثم يتم غسل البشرة. طريقة تحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء الوسوم

غالبا تسعي جميع الفتيات في البحث عن افضل واسرع الاشياء التي تساعد علي تفتيح وتبييض البشرة السمراء وهذا لن يتم الا باستخدام الوصفات الطبيعية، فهذه الوصفات لها تاثير كبير ومهم علي البشرة حيث انها تحميها من الاثار السلبية التي تلتحق بها بسبب التعرض الكثير لاشعة الشمس، وغير ذلك ان هذه الوصفة الطبيعية تعمل علي توحيد لون البشرة وبعد استخدامها يمكننا ان نستغني تماما عن مستحضرات التجميل، لانها من اكثر الاشياء التي تتلف البشرة وتدهورها وكثرة استخدامها تعمل علي ظهور حساسية او ظهور حب الشباب الذي يعاني منه عدد كبير من الفتيات لذلك دائما بالابتعاد عن استعمال مستحضرات التجميل، وهذا بسبب احتواء الكريمات علي مواد كيميائية ضارة لا تصلح لاي نوع من انواع البشرة، ولكن هذه الوصفة تكون مناسبة لجميع انواع البشرة سواء كانت بشرة جافة او بشرة دهنية. مكونات وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء مكونات وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء إليكي المكونات ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء قومي بتجهيز طبق مناسب وضعي في هذا الطبق ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضيف اليها ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا، وبعد ذلك يتم اضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون ثم يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا لنحصل علي خليط متماسك.

وبعد ذلك قومي بغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ثم يتم وضع الخليط علي البشرة ونتركه عليها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.

وبعد هذه المدة قومي بازالة الخليط من علي البشرة ثم يتم غسله بالماء الفاتر ومن الافضل ان تستخدمي كريم مرطب بعد هذه الخلطة.

وقد توجد وصفة اخري تساعد علي تفتيح البشرة السمراء وهي عبارة عن ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر وملعقة كبيرة واحدة من مسحوق الكركم و ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الابيض، ثم يتم خلط كل هذه المكونات جيدا وبعد ذلك يتم وضعها علي البشرة ونتركها حوالي ربع ساعة ثم يتم غسل البشرة. طريقة تحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة السمراء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو بشرتك سمراء ضعي ملعقة نشا 15 دقيقة وستصبحي زي القشطة لن تصدقي جمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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