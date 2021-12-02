بحبتين من البيض اعملى كيكة الكوكيز بالنوتيلا الخطيرة

يعد الكيك من الحلويات الجميلة التى يصلح أكلها فى أى وقت، و تختلف وصفات الكيك فى تقديمها بمختلف الأشكال والنكهات، لذلك يبحث الأمهات عن هذه الطرق لكى تقدمها بأشكال متنوعة لأفراد أسرتها لكى يشعروا بالتغيير، لذا سوف نقدم هذا النوع المختلف من الكيك وهو عبارة عن كيك يشبه فى عجينته عجينة البسكويت ولكن ليست ناشفة ولا مقرمشة زى البسكوت، وتتميز بشكلها الجميل ومحشية بالشوكولاتة اللذيذة يحسبها أطفالك كثيراً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة الكوكيز بالنوتيلا الخطيرة بالتفصيل.

مكونات كيكة الكوكيز بالنوتيلا

تتكون كيكة الكوكيز بالنوتيلا من مكونات بسيطة منها الموجود بالمنزل والغير موجود شرائه غير مكلف وهى كالتالي:

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٢ كوب من السكر البنى.

٣/٤ كوب من الزبدة.

١١/٢ كوب من الشوكليت شيبس.

للحشو

نوتيلا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا سهلة وسريعة وتتميز بشكلها وطعمها اللذيذ وهى كمايلي: