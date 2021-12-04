تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون

يجب أن نشير في بداية مقالنا أن مناعة الجسم تساعد بشكل كبير للغاية في تحسن الوظائف ولكن توجد بعض الأمور التي تدمر الكبد، كما تساعد أيضا على سد الشرايين التي تعمل على موت جميع الخلايا والأعصاب منا تساعد في تخرب القولون، كما يجب الإشارة أن مناعة الجسم تكون عبارة عن جدار وقائي ضد جميع الكائنات التي تسبب العديد من الأمراض والفيروسات، وإذا تم تقليل مناعة الجسم سوف يمرض الجسم بشكل كبير للغاية مع ذلك يجب أن نشير أن قوة المناعة مختلفة من شخص إلى أخر كما دائما نوضح العديد من العوامل التي تؤثر بطريقة سلبية على جهاز المناعة لدي كل انسان بشكل يومي تقربيا.

هذه الأمور التي تؤدي إلى نقص مناعة الجسم:

أولا الحركة القليلة الشخص فهناك العديد من الأشخاص الذي يأخذون وقت كبيرة في الجلوس، خاصة إذا كان أثناء ساعات العمل مما يساعد على تقليل عملية التمثيل الغذائي في الجسم كما يحرق الدهون أيضا وكل ذلك يؤدي إلى زيادة مناعة الجسم بشكل كبير ما تصل جميع المغذيات ببطء شديد للغاية كما يعمل على ضعف جهاز المناعة.

من أهم أسباب نقص المناعة في الجسم أيضا تناول الأطعمة الغير صحية مثل الوجبات السريعة والحلويات أيضا والكعك المصنوع من الدقيق الأبيض والتي تساعد في تدمير العديد من الخلايا الأزمة لمكافحة الأمراض المختلفة لذلك يجب عليكم التأكد من اختيار جميع الأطعمة التي تكون مصنوعة من دقيق الحبوب الغنية بالألياف.