أفضل وصفات إزالة الشعر طبيعي في المنزل بكل سهولة بدلاً من الطرق التقليدية المؤلمة

هناك الكثير من الوصفات لـ إزالة الشعر طبيعي من الجسم نهائيًا، والتي لا تسبب أي ضرر في الجسم وتستخدم من قِبل الكثير من النساء حول العالم، وبعض النساء لديها حساسية من الكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية والبعض الآخر يستخدم الشفرات مما يؤدي لجرحهم أثناء الإزالة، لذلك سنعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم.

أفضل وصفات إزالة الشعر طبيعي

يجب إتباع بعض الخطوات لنتمكن من عمل وصفة عصير الليمون والسكر لإزالة الشعر طبيعي، وهي:

المكونات التي نحتاجها في هذه الوصفة

كوب واحد من السكر.

إثنين من الملاعق الكبيرة من عصير الليمون.

إثنين من الملاعق الكبيرة من الماء.

كمية مناسبة من النشا.

طريقة عمل وصفة الليمون والسكر لإزالة الشعر طبيعي

يتم وضع كمية السكر والماء وعصير الليمون في إناء معدني ونستمر بتحريك المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

وضع هذا الخليط على نار هادئة حتى تبدأ بالغليان ثم بعد ذلك خفض درجة الحرارة ونتركه يغلي على درجة هادئة من الحرارة حتى يصبح لون المزيج ذهبيًا ولا يأخذ هذا سوى بعض الدقائق.

نقوم بسكب خليط السكر والليمون على سطح بارد ونتركه حتى يبرد تمامًا.

نقوم بغسل المنطقة التي نرغب بإزالة الشعر طبيعي منها وتجفيفها جيدًا.

نقوم برش القليل من النشا على المنطقة التي نرغب بإزالة الشعر منها وذلك لتسهيل النشا لعملية إزالة الشمع عند الاستخدام.

نقوم بأخذ كمية قليلة من الخليط وندلكها لعدة ثواني بين الأصابع ثم نقوم بتوزيعها على المنطقة المراد إزالة الشعر طبيعي منها وذلك يكون في عكس اتجاه النمو للشعر.

نقوم بوضع قطعة القماش فوق خليط الشمع ونضغط عليها حتى تمام الالتصاق بالخليط.

ننتظر لعدة دقائق حتى يصبح الشمع بارد ويكون في نفس درجة حرارة الجسم.

نقوم بنزع قطعة القماش بسرعة في عكس اتجاه النمو للشعر وذلك لضمان نزع أكبر قدر من الشعر.

نقوم بغسل مكان الإزالة بالماء الدافئ وترطيبها باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الجو جوبا وزيت بذور العنب وذلك حتى نقلل من الاحمرار.

وصفة النشا وبياض البيض

سنتعرف على طريقة عمل وصفة النشا وبياض البيض لإزالة الشعر طبيعي في بعض النقاط: