طريقة عمل المسقعة البلدى المصرية على اصولها بطعم وخلطة لذيذة هتاكلى صوابعك وراها

تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية المصرية مثل الفول والطعمية والبطاطس ففي بعض الأوقات تشعر المرأة بالملل بسبب تكرار الأكل وترغب بعمل أكلات غير تقليدية، وتعد مسقعة الباذنجان من الأكلات السريعة والموفرة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل مسقعة الباذنجان طريقة عمل مسقعة الباذنجان المكونات: باذنجان رومي.

فلفل رومي.

فلفل حامي.

ثوم.

عصير طماطم.

خل.

كمون.

ملح.

بطاطس. طريقة التحضير: نغسل الباذنجان ثم يقشر ويقطع إلى حلقات متساوية في الحجم ثم ننظف قرون الفلفل وتقطع إلى حلقات أو شرائح طولية.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وتقلي شرائح الباذنجان حتى يصبح لونها ذهبي ثم يصفي الباذنجان على مناديل مطبخ.

ثم نقلي الفلفل ويصفي أيضا ويمكن قلي شرائح من البطاطس وفي وعاء أخر نضع القليل من الزيت مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته.

نضيف الخل وعصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب المكونات ونتركها حتى تتسبك ونضع في الصلصة شرائح الباذنجان والفلفل والبطاطس.

أو نرص شرائح الباذنجان مع الفلفل والبطاطس المحمرة في صينية ونضع عليها الصلصة وندخلها الفرن لمدة 3 دقائق تحت الشواية.

بعد ذلك تقدم وهي ساخنة مع عيش بلدي وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل مسقعة الباذنجان السورية طريقة عمل مسقعة الباذنجان السورية المكونات: نصف كيلو باذنجان مقشر ومقطع مكعبات.

2 بصلة مفرومة ناعم.

3 حبات طماطم مقشرة ومفرومة.

2 حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أصفر مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر مقطعة مكعبات.

6 فصوص ثوم.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة صلصة.

قرن فلفل حار.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بقلي الباذنجان في زيت غزير ثم يرفع جانبا وفي وعاء نضيف 2 ملعقة من الزيت مع البصل ونقلب حتى يذبل.

نضع الثوم والفلفل ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الصلصة مع عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ونترك المكونات على النار لمدة 15 دقيقة.

نضيف الباذنجان مع الخل والكمون والماء ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نضيف الفلفل الحار ونترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضع المسقعة في طبق التقديم ونزين الوجه بالبقدونس المفروم ثم تقدم مع عيش شامي وبالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية المصرية مثل الفول والطعمية والبطاطس ففي بعض الأوقات تشعر المرأة بالملل بسبب تكرار الأكل وترغب بعمل أكلات غير تقليدية، وتعد مسقعة الباذنجان من الأكلات السريعة والموفرة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة فتابعونا. طريقة عمل مسقعة الباذنجان طريقة عمل مسقعة الباذنجان المكونات: باذنجان رومي.

فلفل رومي.

فلفل حامي.

ثوم.

عصير طماطم.

خل.

كمون.

ملح.

بطاطس. طريقة التحضير: نغسل الباذنجان ثم يقشر ويقطع إلى حلقات متساوية في الحجم ثم ننظف قرون الفلفل وتقطع إلى حلقات أو شرائح طولية.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت وتقلي شرائح الباذنجان حتى يصبح لونها ذهبي ثم يصفي الباذنجان على مناديل مطبخ.

ثم نقلي الفلفل ويصفي أيضا ويمكن قلي شرائح من البطاطس وفي وعاء أخر نضع القليل من الزيت مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته.

نضيف الخل وعصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود والكمون ونقلب المكونات ونتركها حتى تتسبك ونضع في الصلصة شرائح الباذنجان والفلفل والبطاطس.

أو نرص شرائح الباذنجان مع الفلفل والبطاطس المحمرة في صينية ونضع عليها الصلصة وندخلها الفرن لمدة 3 دقائق تحت الشواية.

بعد ذلك تقدم وهي ساخنة مع عيش بلدي وسلطة خضراء ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل مسقعة الباذنجان السورية طريقة عمل مسقعة الباذنجان السورية المكونات: نصف كيلو باذنجان مقشر ومقطع مكعبات.

2 بصلة مفرومة ناعم.

3 حبات طماطم مقشرة ومفرومة.

2 حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أصفر مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أحمر مقطعة مكعبات.

6 فصوص ثوم.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة صلصة.

قرن فلفل حار.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بقلي الباذنجان في زيت غزير ثم يرفع جانبا وفي وعاء نضيف 2 ملعقة من الزيت مع البصل ونقلب حتى يذبل.

نضع الثوم والفلفل ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الصلصة مع عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ونترك المكونات على النار لمدة 15 دقيقة.

نضيف الباذنجان مع الخل والكمون والماء ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نضيف الفلفل الحار ونترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضع المسقعة في طبق التقديم ونزين الوجه بالبقدونس المفروم ثم تقدم مع عيش شامي وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المسقعة البلدى المصرية على اصولها بطعم وخلطة لذيذة هتاكلى صوابعك وراها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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