لا تقلقي لو حضر ضيوف بدون ميعاد.. اسهل طريقة عمل كيكة البسبوسة أو الرواني الهشة اللذيذة في 10 دقائق

عمل كيكة البسبوسة الهشة اللذيذة في 10 دقائق، جميع الحلويات على الإطلاق يحبها الأطفال، والكبار، ومن أشهر الحلوى التي تقدم، وتصنع في المنزل هي الكيكة، والبسبوسة، وكل ربة منزل تخرج جميع ابتكارها في تلك الحلوى حتى ترضى أطفالها، وتجعلهم أكثر سعادة، وأيضا الحلوى الجيدة تعطى انطباع عن ربة المنزل أن طهيها جيد للغاية، وأيضا تحب المطبخ، وتهتم بفنونه المختلفة، وفى هذا المقال نعرض لكم عن الحلوى الغريبة بعض الشيء، لكنها لذيذة جدا، وأيضا تندمج بين البسبوسة، والكيكة الهشة الرقيقة فماذا سيكون المذاق بالتأكيد رائع.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بأسهل وصفة وأقل المكونات واستمتعي بطعم رائع

مكونات كيكة البسبوسة كيك الرواني

تلك الكيكة اللذيذة جدا، والتي يكون مذاقها رائع تريد أن تعرف ما هي المكونات اللازمة لصنعها، وأيضا ماهي أدوات التزيين لذا فإن أول مكون هو:

احضر ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق، ويجب أن يكون من نوع السميد الناعم.

وأهم شيء هو جوز الهند عليك بإحضار عدد 6 ملاعق منه.

نصف كوب حليب، ويجب أن يكون حليب جيد لأنه سوف يفرق في طعم كيكة الرواني.

احضر علبة زبادي كاملة.

ولابد من وجود بيكنج بودر حتى يساعد على الانتفاخ.

احضر كوب كبير من السكر.

وأخيرا يجب أن يكون لديك الشربات الشفافة والثقيلة.

طريقة تحضير كيكة الرواني

بعد أن تم تجميع كل المكونات الخاصة بك عليك أن تبدء في طريقة الصنع، والتحضير: