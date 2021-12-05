لا تقلقي لو حضر ضيوف بدون ميعاد.. اسهل طريقة عمل كيكة البسبوسة أو الرواني الهشة اللذيذة في 10 دقائق

عمل كيكة البسبوسة الهشة اللذيذة في 10 دقائق، جميع الحلويات على الإطلاق يحبها الأطفال، والكبار، ومن أشهر الحلوى التي تقدم، وتصنع في المنزل هي الكيكة، والبسبوسة، وكل ربة منزل تخرج جميع ابتكارها في تلك الحلوى حتى ترضى أطفالها، وتجعلهم أكثر سعادة، وأيضا الحلوى الجيدة تعطى انطباع عن ربة المنزل أن طهيها جيد للغاية، وأيضا تحب المطبخ، وتهتم بفنونه المختلفة، وفى هذا المقال نعرض لكم عن الحلوى الغريبة بعض الشيء، لكنها لذيذة جدا، وأيضا تندمج بين البسبوسة، والكيكة الهشة الرقيقة فماذا سيكون المذاق بالتأكيد رائع.
طريقة عمل كيكة البسبوسة بأسهل وصفة وأقل المكونات واستمتعي بطعم رائع
مكونات كيكة البسبوسة كيك الرواني
تلك الكيكة اللذيذة جدا، والتي يكون مذاقها رائع تريد أن تعرف ما هي المكونات اللازمة لصنعها، وأيضا ماهي أدوات التزيين لذا فإن أول مكون هو:
- احضر ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق، ويجب أن يكون من نوع السميد الناعم.
- وأهم شيء هو جوز الهند عليك بإحضار عدد 6 ملاعق منه.
- نصف كوب حليب، ويجب أن يكون حليب جيد لأنه سوف يفرق في طعم كيكة الرواني.
- احضر علبة زبادي كاملة.
- ولابد من وجود بيكنج بودر حتى يساعد على الانتفاخ.
- احضر كوب كبير من السكر.
- وأخيرا يجب أن يكون لديك الشربات الشفافة والثقيلة.
بعد أن تم تجميع كل المكونات الخاصة بك عليك أن تبدء في طريقة الصنع، والتحضير:
- أولا يجب أن تحضر صينية، وتكون عميقة بعض الشيء، ثم ضعي بها دقيق السميد، والبيكنج بودر الخاص بك.
- ثم عليك أن تضيف ملاعق جوز الهند على المكونات السابقة.
- بعد ذلك عليك بإضافة جميع المكونات الأخرى، وهى الزبادي، والحليب، والسمنة في وعاء بمفردهم، ثم نضع عليهم الفانيليا، والسكر، ونقوم بالتقليب الجيد حتى يمتزج سويا.
- نقوم بخلط الوعاءين السابقين كل منهما على الآخر، ونقوم بتقليب جيدا.
- ثم نحضر آخر صينية، وهى الصينية التي يكون بها الكيكة، ونضع بها الزيت، ثم ندهنها بطريقة كاملة، ثم نفرغ العجينة، ونضعها في الفرن وبعد ذلك سوف تخرج أفضل كيكة رواني
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عمل كيكة البسبوسة الهشة اللذيذة في 10 دقائق، جميع الحلويات على الإطلاق يحبها الأطفال، والكبار، ومن أشهر الحلوى التي تقدم، وتصنع في المنزل هي الكيكة، والبسبوسة، وكل ربة منزل تخرج جميع ابتكارها في تلك الحلوى حتى ترضى أطفالها، وتجعلهم أكثر سعادة، وأيضا الحلوى الجيدة تعطى انطباع عن ربة المنزل أن طهيها جيد للغاية، وأيضا تحب المطبخ، وتهتم بفنونه المختلفة، وفى هذا المقال نعرض لكم عن الحلوى الغريبة بعض الشيء، لكنها لذيذة جدا، وأيضا تندمج بين البسبوسة، والكيكة الهشة الرقيقة فماذا سيكون المذاق بالتأكيد رائع.
طريقة عمل كيكة البسبوسة بأسهل وصفة وأقل المكونات واستمتعي بطعم رائع
مكونات كيكة البسبوسة كيك الرواني
تلك الكيكة اللذيذة جدا، والتي يكون مذاقها رائع تريد أن تعرف ما هي المكونات اللازمة لصنعها، وأيضا ماهي أدوات التزيين لذا فإن أول مكون هو:
- احضر ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق، ويجب أن يكون من نوع السميد الناعم.
- وأهم شيء هو جوز الهند عليك بإحضار عدد 6 ملاعق منه.
- نصف كوب حليب، ويجب أن يكون حليب جيد لأنه سوف يفرق في طعم كيكة الرواني.
- احضر علبة زبادي كاملة.
- ولابد من وجود بيكنج بودر حتى يساعد على الانتفاخ.
- احضر كوب كبير من السكر.
- وأخيرا يجب أن يكون لديك الشربات الشفافة والثقيلة.
بعد أن تم تجميع كل المكونات الخاصة بك عليك أن تبدء في طريقة الصنع، والتحضير:
- أولا يجب أن تحضر صينية، وتكون عميقة بعض الشيء، ثم ضعي بها دقيق السميد، والبيكنج بودر الخاص بك.
- ثم عليك أن تضيف ملاعق جوز الهند على المكونات السابقة.
- بعد ذلك عليك بإضافة جميع المكونات الأخرى، وهى الزبادي، والحليب، والسمنة في وعاء بمفردهم، ثم نضع عليهم الفانيليا، والسكر، ونقوم بالتقليب الجيد حتى يمتزج سويا.
- نقوم بخلط الوعاءين السابقين كل منهما على الآخر، ونقوم بتقليب جيدا.
- ثم نحضر آخر صينية، وهى الصينية التي يكون بها الكيكة، ونضع بها الزيت، ثم ندهنها بطريقة كاملة، ثم نفرغ العجينة، ونضعها في الفرن وبعد ذلك سوف تخرج أفضل كيكة رواني