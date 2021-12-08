أبسط طريقة للتحضير فطيرة الدجاج التركية اللذيذة في المنزل

تعتبر فطيرة الدجاج التركية ، من أطيب أنواع الفطائر علي السفرة، لأنها تتمتع بمذاق للذيذ ورائع، وهي تعتبر أيضاً من الأكلات سريعة التحضير، ويمكن حشوها بأكثر من طريقة، وللمعجنات مكانة مهمة علي السفرة العربية، فمنها بحشو الدجاج وهناك بالجبن الأبيض وهناك بالخضار، وهي أكلة شهية وللذيذة وسهلة جربيها بنفسك في المنزل، وتتميز أيضاً بأنها من الأكلات البسيطة وسهلة، يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك علي العشاء، لأنها خفيفة جداً علي المعدة، ويمكن أن تقدم بجانب أطباق أخرى عديدة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطيرة الدجاج التركية في المنزل.

مكونات عمل فطيرة الدجاج التركية

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الوجبة الصحية وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من الخميرة.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

2 معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

2 معلقة كبيرة من للبن الزبادي الرائب.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطيرة الدجاج التركية في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

للتحضير العجين، نقوم أولاً بمزج المكونات الجافة مع بعض، ثم نضيف عليهم المكونات السائلة، ونعجن جيداً حتي تتكون عجينة لينة. بعد ذلك نترك العجين بمكان دافئ، لمدة ساعة حتي يتخمر، ويتضاعف حجمه. ثم نقوم بعد ذلك بإحضار طاسة، ونضعها علي النار، ونضع فيها معلقة زيت، وقطع الدجاج مع البصل، والثوم والفلفل الألوان، والتوابل ويتم التقليب، حتي النضج ثم يرفع من، علي النار حتي تبرد. بعد ذلك قومي بتقسيم العجين إلي نصفين، وقومي بفرد الطبقة الأولي، علي شكل دائرة وضعي عليها الحشو، ومن ثم أفردي الطبقة الثانية فوقها. ثم قومي بدهن وجه الفطيرة، بمزيج البيض، والحليب والخل، وضعي علي الوجه، حبة بركة وسمسم. بعد ذلك أدخلي الفطيرة فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة ربع ساعة حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبياً. ثم قومي بإخراجها من الفرن، واتركيها جانباً حتي تبرد قليلا، ثم قدميها بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هناك بعض النصائح للحصول علي فطائر هشة وطرية يجب أتباعها وهي كالاتي:-

للحصول علي أفضل حجم للفطائر، يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة.

يجب عند العجن وضع الدقيق، مع التقليب المستمر بالتدريج لعدم تكتل الدقيق.

للحصول علي قشرة فطيرة براقة ذهبية اللون، أمسحي العجينة بصفار البيض.

يجب عليك اختيار نوع فاخر من الدقيق، ونخله مره أو مرتين قبل العجن.

بعد طهو الفطائر، تغطي بورق بلاستك للحفاظ علي طراوتها.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الأكلة المقرمشة وهي كالاتي:-

نقوم بتحضير كيلو من أجنحة الدجاج، ثم نغسله جيداً، ثم نصفيه تماما من الماء. في طبق كبير نضيف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس، ونضيف إليها ربع كوب من عصير الليمون، وبشرة من الزنجبيل الطازج. ثم نضيف ملعقة صغيرة من كلاً من، الملح والفلفل، والكمون والكركم، والزعتر والكزبرة الجافة، وبهارات الدجاج، نقلب المكونات جيداً. نضع خليط التتيلة إلي الدجاج، ونقلبه جيداً ثم يترك في التتبيلة، لمدة ساعتين داخل الثلاجة. ثم نقوم بتحضير طبق من الدقيق، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا، ثم نضع أجنحة الدجاج به، حتى تتغطى به تماماً. ثم تقلى في زيت ساخن، على درجة حرارة متوسطة، حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرجه على ورق المطبخ، لكي يصفى من الزيت، وتقدم مع الكاتشب، بالهنا والشفا.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج

سوف نعرض عليكم أسهل الخطوات لعمل كفتة الفراخ وهي كما يلي:-

اهرسي في وعاء كبير البطاطس ثم أضيفي إليها قطع الدجاج وقلبي المكونات جيداً.

في وعاء أخرى ضعي البصل والثوم والبقدونس واخلطي جيداً.

أضيفي مزيج الخضار إلي البطاطس والدجاج ثم الملح والفلفل والكزبرة والكمون.

اخلطي المكونات وأضيفي لهم البيضتين مع الخلط المستمر حتي تحصلي علي عجينة متماسكة.

شكلي العجينة علي حسب رغبتك واتركيها جانباً.

أقلي قطع الكفتة في زيت ساخن وغزير لمدة 3 دقائق من كل جهة حتي ينضج.

ضعي القطع علي أوراق المطبخ حتي تتشرب الزيت وبعد ذلك قدميها.

طريقة عمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل مكرونة بصوص الطماطم الكريمي وهي كالاتي:-