بدون ماكينة.. بالمقص فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة البرق هتلفي اكتر كمية بدون تعب أو مجهود

لف ورق العنب والكرنب بالمقص، طريقة من الطرق السريعة لإنجاز عمل الوصفة، ومن الممكن إتمامه ومن خلال أن تكون هناك استعانة بخطوات تعد بسيطة، وتلك الخطوات هي التي تساعد في لف سريع لورق العنب وورق الكرنب وباستعمال بعض من تلك الأدوات التي تعمل على تيسير الأمر على كل ربة منزل من الممكن أن يتم القيام بلف أصابع الملفوف وهي التي تعتبر من أفضل وصفات الأطعمة والتي تحتاج لوقت طويل ولكن باستخدام المقص من الممكن أن تكون الطريقة بسيطة ونحصل على الورق وقد تم حشوه بشكل أسرع وفي أقل وقت، وفيما يلي من فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل على أسرع طريقة من الممكن أن نقوم بلف الورق من خلالها لعمل أفضل وجبة من المحشي المشكل من ورق العنب والكرنب، وفيما يأتي التفصيل الكامل عن تلك الطريقة.

لف ورق العنب والكرنب بالمقص

المحشي من بين الوصفات والتي من الممكن عملها وبشكل مستمر حيث تعتبر من أكثر الوجبات المفضلة والتي تعد من الوجبات الأكثر شعبية، ولكن بعض السيدات لديهن الوقت غير الكافي للتحضير وتلك الوصفة من أنواع المحشي ورق العنب أو محشي ورق الكرنب يسهل التحضير السريع لهم من خلال الاعتماد على الخطوات الآتية نستطيع أن نقوم بالحشو لورق العنب بسهولة وبأقل وقت ممكن.

في البداية لا بد من التحضير لخلطة الأرز المميزة والتي من خلالها يسهل عمل المحشي والخلطة تكون مدعمة بالكثير من التوابل المعززة للنكهة.

بعد التحضير للخليط لا بد وأن نبدأ في تحضي كل الورق المراد لفه من ورق عنب أو ورق كرنب وتلك الطريقة وهي طريقة المقص تساعد في إنجاز المهمة حيث أنه من الضروري سلق الورق وتصفيته وبالمقص يسهل عمله في شكل مربعات.

توزيع مربعات الورق على الفلانشة ومن ثم يتم توزيع الخليط بملعقة صغيرة وبرم الملفوف بكل سهولة.

هذا الطريق تجعل لف المحشي لا يستغرق أكثر من دقائق وخلال وقت وجيز تصبح وصفة المحشي جاهزة للتقديم وتعتبر تلك الطريقة أسرع الطرق لتجهيز أفضل وصفات المحشي.

خطوات لف ورق العنب والكرنب بالمقص