نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجعلي شعرك يطول متر كامل والسر في الوصفة الهندية المعجزة شعرك هيطول بسرعة الصاروخ في أسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر تاج المرأة، وهى تعشق الاهتمام بشعرها لإظهار جمالها الطبيعي، ويعتبر الشعر جزء لا يتجزأ من الجسم، فمن فوائد الشعر الحفاظ على فروة الرأس من الأشعة الضارة، ويحافظ عليها من الحرارة العالية البرودة الشديدة، فأحيانا يتأثر الشعر أيضاً بسبب الحالة الصحية ونوعية الغذاء، فيجب الحفاظ على الشعر باتباع نظام غذائي سليم واخذ كميات مناسبة من الفيتامينات المعالجة والمقوية للشعر، ونقوم أيضا بتدليك فروة الرأس لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية للشعر، وبالتالى يساعد على وصول التغذية الكافية لبصيلات الشعر فتزداد قوته، ويجب على المرأة الاهتمام الداخلي والخارجي الشعر فالاهتمام الداخلي عبارة عن تناول وجبات تحتوي على الكالسيوم والمعادن والفيتامين والماغنسيوم مثل السمك والجمبري والتفاح والبنجر والعسل، واهتمام خارجي مثل ترطيب الشعر بالزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو زيت جوز الهند، سوف نتحدث في هذا المقال عن طرق ووصفات لتطويل الشعر.

وصفة الافوكادو لتطويل الشعر

يعد الأفوكادو من الفاكهة التى لها فوائد كتيرة للشعر وتطويله ولمعانه.

مكونات الوصفة

حبة افوكادو مهروسة.

ملعقتين زيت زيتون.

الطريقة

نقوم بخلط المكونات مع بعض ونضعها على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة وبعدها نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

وصفة قناع المايونيز

فوائد المايونيز عديدة لاحتوائه على بروتين عالى مفيد للشعر ويقويه ويحتوى على مضادات للاكسدة التى تساعد على نمو الشعر.

المكونات

نصف كوب من المايونيز أو أكثر حسب طول الشعر.

الطريقة

نقوم بوضع المايونيز على شعر نظيف ورطب من الجذور حتى الأطراف لمدة ٣٠ دقيقة ثم قم بتغطية الشعر حتى انتهاء المدة المحددة للقناع.

ثم يشطف الشعر جيدا بالشامبو والماء.

قناع زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أهم الزيوت التى تساعد على الشعر و رطوبته ونموه.

طريقة الوصفة