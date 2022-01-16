أعملي فتة الكوارع على أصولها بدقة الخل والتوم بالطريقة المصرية بطعم شهي لا يقاوم

فتة الكوارع من اشهى الاكلات الشعبية المحبوبة والمفضلة لدى الشعب المصرى، وهى تتميزبالطعم الرائع، وتحضر الفتة مع خلطة من الثوم والخل مما يجعلها ذات رائحة طيبة وطعم مميز، ومن افضل المقبلات التى تقدم مع الفتة هو المخلل البلدى، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع بالخل والثوم والصلصة.

طريقة عمل الفته

المكونات

نصف كيلو من الارز المغسول والمصفى.

اماء مغلى لتسوية الارز.

ملح وذرة فلفل اسود.

خبزبلدى محمص.

صلصة طماطم للتقديم.

دقة الخل مع الثوم.

4معالق كبيرة من الذبدة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

كوب من شوربة الكوارع.

الطريقة

فى قدر على النار نضع الزيت مع معلقتين من الذبدة ونضع عليهم الارز مع الملح وذرة الفلفل الاسود.

نقوم بالتقليب جيدآ ثم نضف الى الارز الماء المغلى.

نقوم بتهدئة النار على الارز ونتركة حتى يتم تسويتة جيدآ.

نقوم بتحمير العيش مع الذبدة.

نسكب على العيش كوب من شوربة الكوارع، ونتركهم حتى يتشرب العيش من الشوربة.

نضع على العيش الارز ونفرده بطريقة متساويه.

نضف على وجه الارزكمية مناسبة من صلصة الطماطم، ودقة الخل بالثوم.

نضف جانبآ وعاء اخر من الصلصة مع التقديم، حتى يتمكن من استخدامها من يرغب فى اضافة كمية اخرى من الصلصة.

طريقة عمل صلصة الفتة

المكونات

٢كوب من الطاطم المعصورة.

٢معلقة من الذبدة.

٢فص ثوم مهروس.

٢معلقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل اسود.

الطريقة

فى قدر على النار نضع الذبدة مع الثوم ونقوم بتحميرة.

نضف الى الثوم الخل مع الملح والفلفل الاسود.

عند الغليان نضع اليهم صلصة الطاطم.

نتركها على نار هادئه حتى تصبح جاهزه للتقديم مع الفتة.

طريقة عمل شوربة الكوارع

المكونات

كمية من الكوارع المنظفة ومقطعه الى قطع متوسطة.

ماء مغلى للسلق.

ملح وفلفل ابيض وحبهان.

جزرة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

الطريقة