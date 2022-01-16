ايه اللي هيحصل لجسمك لو حطيتي بصلة في الشراب وانتي نايمة!

هل تعرفي ان المناطق السفلية من قدمك ليها نقط وصول مباشرة لكل الاعضاء الداخلية في جسمك؟ حسب الطب الصيني نقط الوصول دي معروفة باسم خطوط الطول ، وهي بتشكل المسارات المؤدية لكل عضو في الجسم ، والخبراء كشفوا ان في حوالي 7000 خط طول في منطقة اسفل القدم بترتبط بشكل مباشر باعضاء الجسم المختلفة ، وخطوط الطول دي بتشتغل كدوائر كهربائية قوية جوه الجسم ، ولكن غالبا بتكون نايمة او خاملة لان اغلب الوقت بنكون مغطيين القدم بالشوز ، وتحفيز خطوط الطول دي مهم جدا لاجسامنا عشان يشتغل بشكل صحي ، ولتحفيز الجزء السفلي من اقدامنا بالايونات السالبة للارض ، الخبراء بينصحوا دايما بالمشي حافيين القدمين ، وواحدة من اروع الطرق لتحفيز خطوط الطول في القدم هي وضع شريحة بصل جوه الشراب اسفل القدمين اثناء النوم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف بالتفصيل فوايد وضع البصل في الشراب ، وازاي تستخدميه.

فوايد وضع البصل في الشراب:

1- بيساعد على تنقية الدم: من خلال حمض الفوسفوريك الموجود في البصل لما بيتم امتصاصه عن طريق الجلد.

2- ازالة الجراثيم والبكتيريا والالتهابات: البصل بيحتوي على خصائص المضادات الحيوية ، ووضعه تحت القدمين هيزود من قدرة الجسم على محاربة الالتهابات ، وبيقتل كل الجراثيم والبكتيريا ومسببات الامراض على جلدك وبشرتك ، بالاضافة كمان انه مفيد لبشرة القدمين ، البصل والثوم الاتنين ليهم فوائد قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات.

3- التخلص من السموم والمواد الكيميائية: السموم والمواد الكيميائية المضرة موجودة حوالينا في كل مكان ، بيتم طرد معظمها من اجسامنا بسرعة ، ولكن البعض منها بيتراكم في الدم وبيبقى مضر لصحتنا ، البصل بيحتوي على حمض الفوسفوريك اللي بيساعد الجسم على تطهير نفسه من السموم ، لو استخدمتي طريقة وضع شريحة البصل في الشراب بانتظام ، ده ممكن يساعد جسمك انه يبقى اكتر قوة وصحة.

4- التقليل من نزلات البرد والانفلونزا: البصل ممكن انه يقلل من اعراض نزلات البرد ، بكل بساطة حطي شريحة بصل في الشراب قبل النوم ، هيساعد على تقوية جسمك طول الليل وهتحسي بالفعل بتحسن تاني يوم الصبح مباشرة.

5- زيادة محتوى الرطوبة في الجسم: البصل بيحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ، لان 90% من البصل عبارة عن ماية ، ووضع البصل تحت القدمين ممكن انه يساعد على ترطيب الجسم ، وده هيكون مفيد بشكل خاص لو بتنسي تشربي كمية كفاية من الماية خلال اليوم.

6- تقوية جهاز المناعة: البصل مصدر كبير لفيتامين E, C والاتنين ضرورين لجهاز المناعة ، ومش بس كده لكن كمان تعتبر مضادات اكسدة قوية واللي ليها تأثيرات مضادة للشيخوخة ، يعني البصل مش بس هيقوي مناعتك ، ولكن كمان هيحافظ على شباب بشرتك.

7- انقاص الوزن: الغدة الدرقية تعتبر عضو مهم جدا لانها بتضمن التوازن الهرموني الصحيح في الجسم ، كتير من الهرمونات اللي بيفرزها الجسم بترتبط ارتباط مباشر بعدد السعرات الحرارية اللي جسمك بيحرقها اثناء الليل ، جربي النوم مع شريحة بصل تحت القدمين لمدة اسبوع لتحفيز الغدة الدرقية.

8- تنضيف الرئتين: لو في شخص مدخن وقرر انه يبطل تدخين في مرحلة ما من حياته ، الجسم هيحتاج وقت عشان ينضف نفسه من المواد الضارة المتراكمة في الرئتين ، وده مهم بشكل خاص للاشخاص اللي لسه متوقفين عن التدخين لان الجسم بيحتاج يشتغل بشكل مضاعف لازالة كل القطران والمواد السامة في الرئتين ، وضع البصل في الشراب اثناء الليل ممكن انه يساعد على ازالة السموم دي من الجسم ويسرع عملية الشفاء بعد التدخين ، وممكن استخدام نفس الطريقة مع الاشخاص اللي بيعيشوا في مناطق فيها نسبة عالية من التلوث في الهوا.

9- تنقية الهوا: شريحة البصل الصغيرة دي اللي ممكن تبقى ريحتها مزعجة بالنسبة لك ، وضعها على القدم هيساعد على تنقية الهوا وهيحافظ عى ريحة القدم افضل وخالية من السموم والمواد الكيميائية اللي بيتم سحبها من القدمين اثناء النوم.

ولكن مش بننصح باستخدام شريحة البصل اكتر من مرة ، الافضل كل مرة انك تغيري الشريحة بواحدة جديدة.

طريقة استخدام شريحة البصل مع الشراب:

– هاتي بصلة حمرا او بيضا المتوفر عندك ، وقطعيها لشرايح رفيعة ومسطحة ، والافضل انك تتأكدي انه بصل عضوي مش مرشوش بمواد كيميائية عشان تتجنبي اي اثار جانبية للمبيدات الحشرية زي الالتهابات الفطرية (تقدري تشتري بصل اورجانيك من اي هايبر ماركت تستخدميه).

– حطي شرايح البصل في الشراب تحت قدمك بحيث تغطي اسفل القدمين بالكامل ، ونامي بيها.

– اثناء النوم ، القدمين هتمتص الخصائص العلاجية للبصل ، وده هيساعد على تحفيز خطوط الطول على القدمين.

البصل يعتبر علاج طبيعي لكتير من الامراض ، وهو معروف بقدرتة السحرية على الشفاء ، ومعروف كمان باسم جهاز تنقية الهوا الطبيعي ، ولما بيتحط بشكل مباشر على الجلد ، بيساعد على ازالة البكتيريا وقتل الجراثيم ، البصل بيحتوي على حمض الفوسفوريك (المادة اللي بتهيج العيون اثناء تقطيعه) واللي بيساعد على تنقية الدم عند دخوله للاوعية الدموية.

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