البان كيك من أحلى الأكلات اللي كلنا بنحبها وبنفضلها صيف وشتاء، وبيجمع على حبها صغير وكبير، لكن مشكلتها انه وصافتها الاساسية ممكن تكون سعراتها عالية، او ان مثلا ناس كتير بتشتكي من كتر مكوناتها وتعدد وصفاتها، وده ممكن يخلي تحضيرها صعب شوية في بعض الحالات، لكن لو كنتي من محبي البان كيك، او لو ماعملتيهاش قبل كده ونفسك تجربيها، هنقولك وصفة سهلة وسريعة جدا بنجاح مضمون ونتيجة حلوة.. وبـ3 مكونات بس! اعرفي معانا ازاي تعملي بان كيك الـ3 مكونات بطريقة سهلة وبسيطة

صحي ومناسب للدايت.. اعرفي ازاي تعملي بان كيك الـ3 مكونات بطريقة سهلة وبسيطة

المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير الوصفة دي:

موزة

بيضتين حجمهم متوسط إلى كبير في درجة حرارة الغرفة.

ربع معلقة كبيرة قرفة – ممكن تزودي حسب رغبتك.

عسل أبيض أو شربات أو أي صوص تحبيه للتقديم.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى: في بولة اهرسي الموز كويس اوي لحد ما يبقى شبه العجينة.

الخطوة الثانية: ضيفي البيضتين وبعد كده ضيفي القرفة على الموزة المهروسة واخلطيهم ببعض كويس أوي.

الخطوة الثالثة: سخني طاسة مابتلزقش على النار، وادهنيها بالزبدة كويس اوي، وبعد كده ضيفي شوية من الخليط وخليه يستوي من 3 إلى 4 دقايق على كل جنب، بس خلي النار هادية خالص عشان مايتحرقش ويستوي كويس وماتنسيش تقسمي الخليط على مرات، وماتسويهوش كله مرة واحدة عشان مايبقاش سميك ومش مستوي كويس.

الخطوة الرابعة: بعد ما تخلصي كل الكمية زينيها بالعسل الأبيض أو أي صوص تحبيه، وممكن تضيفي فاكهة او قطع شوكولاتة وتقدميها مع قهوة او شاي او نسكافيه.