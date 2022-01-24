اسرار افضل الطرق لعمل الغريبة السورية الناعمة والذائبة اللذيذة فى المنزل بعدة طرق مميزة

تعتبر الغريبة السورية من الحلويات الشعبية الشهيرة والمنتشرة فى الوطن العربى. لما تتميز به من طعم ومذاق رائع ولذيذ وشهي أيضا.كما يعشقها الكثيرون وهناك عدة طرق لعمل الغريبة السورية بعدة وصفات مميزة وناجحة. وترغب الكثير من الأمهات وربات البيوت فى عمل واعداد الغريبة السورية الناعمة واللذيذة فى المنزل. وتبحث ربات البيوت عن افضل الطرق لعمل الغريبة. ولذلك سوف نقدم طريقة عمل الغريبة على الطريقة السورية المميزة والشهية. لتقديمها في المناسبات والى افراد الاسرة.

طريقة عمل الغريبة السورية المميزة

ثلاث اكواب من الدقيق النقي الأبيض.

ثم كوب ونصف من السمنة او الزبدة.

مع ثلاث ملاعق من الزبدة.

ايضا كوب ونصف من السكر الناعم.

كذلك كوب من المكسرات.

ثم كوب من الفستق.

مع بياض حبتان من البيض.

رشة ملح.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات وطريقة عمل الغريبة السورية

إحضار وعاء كبير ونضع فية السمنة والزبدة والملح والفانيليا والسكر والتقليب جيدا حتى تختلط المكونات.

ثم اضافة الدقيق وتعجن المكونات حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل.

يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة مع وضع المكسرات داخل العجينة.

ثم يتم دهن كرات العجينة ببياض البيض.

بعد ذلك نقوم برش الفستق الحلبي المطحون فوق الكرات.

يتم تسخين الفرن على 180 درجة. ثم احضار صينية الفرن وندهنها ببعض الزيت او الزبدة .

ثم وضع كرات العجينة فى صينية الفرن ورصها جيدا مع ترك مسافة بسيطة بين الكرات.

نقوم بوضع صينية الغريبة فى الفرن وتترك من خمسة عشر دقيقة الى عشرين دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبى.

وفى النهاية نقوم بإخراج صينية الغريبة من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقدم فى أطباق التقديم.

طريقة عمل الغريبة السورية بالسميد

مكونات عمل الغريبة بالسميد

اربع اكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد.

ثم كوبان من السمنة او الزبدة.

مع كوبان من السكر الناعم.

رشة من الفانيليا.

طريقة وخطوات عمل الغريبة بالسميد