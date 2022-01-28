طريقة عمل القرص بالعجوة والسمسم خطوة بخطوة بمقادير بسيطة

طريقة عمل القرص بالعجوة والسمسم بخطوات في غاية السهولة، تعتبر هذه البرص من أكثر أنواع المخبوزات إقبالاً لأن يتم تناولها على الإفطار أو ما بين الوجبات، وذلك بسبب طعمها اللذيذ الرائع بالإضافة إلى فوائدها الصحية العظيمة لأنها تحتوي على حشوة العجوة التي تلعب دور كبير في تقوية الجسم، وتختلف طريقة عمل هذه القرص على حسب الرغبة حيث يمكن حشوها بالعجوة أو تركها من غير حشوه وفي جميع الحالات لها طعم مميز، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل القرص بالعجوة وطريقة تحضيرها بخطوات مرتبة من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل القرص بالعجوة

تعتبر مكونات عمل القرص بالعجوة من المكونات البسيطة التي تتوافر بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

¾ كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة الخميرة الفورية.

نصف كيلو من السمنة.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من الشمر.

رشة صغيرة من الملح.

الحشوة

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

عجوة مفرومة.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه القرص من الطرق البسيطة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-