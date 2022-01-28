نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص بالعجوة والسمسم خطوة بخطوة بمقادير بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل القرص بالعجوة والسمسم بخطوات في غاية السهولة، تعتبر هذه البرص من أكثر أنواع المخبوزات إقبالاً لأن يتم تناولها على الإفطار أو ما بين الوجبات، وذلك بسبب طعمها اللذيذ الرائع بالإضافة إلى فوائدها الصحية العظيمة لأنها تحتوي على حشوة العجوة التي تلعب دور كبير في تقوية الجسم، وتختلف طريقة عمل هذه القرص على حسب الرغبة حيث يمكن حشوها بالعجوة أو تركها من غير حشوه وفي جميع الحالات لها طعم مميز، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل القرص بالعجوة وطريقة تحضيرها بخطوات مرتبة من خلال موقع ثقفني.
مكونات عمل القرص بالعجوة
تعتبر مكونات عمل القرص بالعجوة من المكونات البسيطة التي تتوافر بكثرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ¾ كوب من اللبن الدافئ.
- ملعقة كبيرة الخميرة الفورية.
- نصف كيلو من السمنة.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- كوب من السمسم.
- ملعقة كبيرة من الشمر.
- رشة صغيرة من الملح.
الحشوة
- ملعقة كبيرة من السمن.
- نصف كوب من السمسم.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- عجوة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من ريحة الكحك.
طريقة الإعداد والتحضير
تعتبر طريقة تحضير هذه القرص من الطرق البسيطة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نضع ملعقة صغيرة من السكر والخميرة الفورية مع اللبن ونقلبهم جيداً ونترك الخليط حتى يخمر لمدة ٥ دقائق.
- نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسكر والسمسم ورشة الملح وريحة الكحك ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف السمنة الساخنة على المكونات السابقة ونقلب ونسكب عليهم خليط الخميرة.
- نعجن هذه المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين متساويين ونضع على إحداهما الشمر واليانسون ونعجن.
- نترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر قبل التشكيل.
- ثم نضع وعاء على النار ونضع به ملعقة السمنة وريحة الكحك والقرفة والعجوة والسمسم.
- نحرك هذا الخليط حتى تتجانس جميع المكونات ثم نرفعه من على النار ونشكله كرات صغيرة الحجم ونتركها حتى تبرد.
- بعد مرور المدة المحددة للتخمير نقوم بتشكيل العجينة على القرص ونحشيها بكرات العجوة ثم نرص هذه القرص في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة.
- نترك العجين يخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية.
- نخرج الصينية من الفرن بعد مرور ٢٠ دقيقة بعد النضج تماماً.
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