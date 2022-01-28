طريقة عمل فاهيتا لحم سندويش مع بهارات الفاهيتا اللحمة وصوص فاهيتا اللحم

طريقة عمل فاهيتا لحم سندويش، تلك الوجبة المكسيكية الأصل الشهية، التي انتشرت في كل أنحاء العالم، مع السائحين وزائري المكسيك، وهناك الكثيرون لا يعرفون أن أصل تلك وجبة الفاهيتا الأصلية مكسيكي، ويمكنك طهي الفاهيتا بطريقتان إما بإضافة اللحم أو بإضافة الدجاج، وكلاهما لطيف المذاق ويلبي كافة الأذواق، فهناك من لا يحبون تناول الدجاج، وآخرون لا يحبون اللحم، فنجد الوجبتان مكملتان لبعضهما وملبيتان للأذواق المختلفة، بل ويمكنك عمل فاهيتا اللحم اللحم مثل المطاعم، بأـكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل فاهيتا اللحم تشيليز، أو طريقة عمل فاهيتا اللحم بالصويا صوص، باستخدام بهارات الفاهيتا اللحمة، خاصة عند تحضير فاهيتا لحم سندويش، مع صوص فاهيتا اللحم، أو يمكنك اتباع طريقتي أشهر طهاة الوطن العربي مثل طريقة عمل فاهيتا اللحم فاطمة أبو حاتي، وكذلك طريقة عمل فاهيتا اللحم الشيف شربيني.

طريقة عمل فاهيتا اللحم

للفاهيتا عشاق كثر، خاصة وأن الكثيرون يحبون تناول اللحوم في المطاعم، خارج المنزل نظرًا لاختلاف المذاق بشكل كبير، ولكن إذا أردت عمل فاهيتا اللحم مثل المطاعم، يمكنك عمل ذلك باستخدام صوص فاهيتا اللحم، مع بهارات الفاهيتا الجاهزة، والاستمتاع بمذاق ألذ فاهيتا باللحم، والفاهيتا ليست هي الوجبة الوحيدة التي يضاف إليها اللحم، ولكنها واحدة من وجبات كثيرة يتم طهيها باللحم مثل؛ طريقة عمل البفتيك الكداب، طريقة عمل المقلوبة الاردنية، وطريقة كبسة لحم باللبن، وكذلك طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، فغيري في وجباتك واستمتعي بألذ سندوتش فاهيتا لحم بالمنزل.

بهارات الفاهيتا اللحمة

كيلو لحم ستيك مقطع إلى شرائح صغيرة.

حبة بصل واحدة كبيرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة الحجم.

ثلاث حبات فلفل رومي أخضر وأحمر وأصفر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

¼ كوب زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف ومطحون جيدا.

فلفل حار مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة عمل فاهيتا اللحم مثل المطاعم