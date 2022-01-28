تحضير بسكويت نشادر بالحليب بالطعم الأصلي بطريقة جدتي بنفس الطعم

تحضير بسكويت نشادر بنفس طعم الفلاحي بالحليب بطريقة جدتي، أروع تحلية مثل التي كانت تعد بطعم الحليب منذ القدم بالقوام الهش وخفيف بمكونات بسيطة، أفضل أنواع بسكويت لعدد كبير من الأشخاص هو بسكويت السادة بالنشادر لأن له مذاق مميز ومختلف عن أي مذاق لأنواع بسكويت الأخرى، ويكثر البحث عن طرق تحضيره بالخطوات حتى يكون مقرمش وطازج مثل الذي يباع في المحلات، لأن بسكويت له مقادير مختلفة تتوقف على حسب كمية دقيق التي يتم استخدامها، كما أن سعر بسكويت المرتفع في محلات يجعل ربات بيوت يرغبن في صنعه بالمنزل بدلا من شراءه بأسعار مرتفعة في حين أن مكونات عمل بسكويت بسيطة وغير مكلفة، لذا جئنا لكم بوصفة تحضير بسكويت بمعيار نصف كيلو دقيق لتجربة صنعه بنفس خطوات مضبوطة.

تحضير بسكويت نشادر

لعمل بسكويت مثل محلات بمعيار نصف كيلو ترغب الكثير من الأمهات في تحضيره في منزل بطعم لذيذ لا يقاوم مقرمش مثل الذي يباع في محلات، سنطرح لكم مكونات عمل بسكويت بالتفصيل.

مكونات بسكويت نشادر بالحليب بالطعم الأصلي

نصف كيلو دقيق مخصص البسكويت. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب سكر وربع الكوب يكون سكر ناعم. ربع كوب حليب كامل الدسم. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا. عدد 2 بيضة بحجم كبير بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من نشادر. ربع كيلو سمن بلدي بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات عمل بسكويت نشادر يذوب بالفم مثل الجاهز