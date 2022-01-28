أسهل طريقه لعمل الدجاج بالبرتقال في المنزل بالتفصيل حيث أن الكثير معروف لديهم طريقة لعمل البط بالبرتقال ولكن لم ينتشر أو يكون معروف لديهم عمل تلك الوصفة مع الدجاج فوجبة الدجاج بالبرتقال من الوجبات الأمريكية التى تتطلب بعض المكونات البسيطة وتكون طريقتها سهله وسريعه التحضير وأيضا تكون تلك الوجبة غنيه بالبروتينات والفيتامينات الهامة المتطلبة في وجبه الغذاء بجانب العديد من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن أو أطباق الارز أو السلطات مثل سلطه السيزر .

المقادير المطلوبة لعمل الدجاج بالبرتقال

2 كيلو من أوراك الدجاج.

كوب ونصف من الماء.

2 ملعقه كبيره من عصير البرتقال.

5 ملاعق صغيره من الصويا صوص.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلث كوب من خل الأرز.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقه كبيره من برش البرتقال.

نصف كوب صغير من السكر البني.

نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل المبشور.

عود مفروم من البصل الأخضر.

ربع ملعقه صغيره من الشطة المجروشة.

ملعقتان كبار من النشا.

كوب من الطحين

3 ملاعق كبيره من زيت الزيتون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقه تحضير الدجاج بالبرتقال