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عمر شويل - جدة أسهل طريقه لعمل الدجاج بالبرتقال في المنزل بالتفصيل
أسهل طريقه لعمل الدجاج بالبرتقال في المنزل بالتفصيل حيث أن الكثير معروف لديهم طريقة لعمل البط بالبرتقال ولكن لم ينتشر أو يكون معروف لديهم عمل تلك الوصفة مع الدجاج فوجبة الدجاج بالبرتقال من الوجبات الأمريكية التى تتطلب بعض المكونات البسيطة وتكون طريقتها سهله وسريعه التحضير وأيضا تكون تلك الوجبة غنيه بالبروتينات والفيتامينات الهامة المتطلبة في وجبه الغذاء بجانب العديد من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن أو أطباق الارز أو السلطات مثل سلطه السيزر .
المقادير المطلوبة لعمل الدجاج بالبرتقال
- 2 كيلو من أوراك الدجاج.
- كوب ونصف من الماء.
- 2 ملعقه كبيره من عصير البرتقال.
- 5 ملاعق صغيره من الصويا صوص.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ثلث كوب من خل الأرز.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقه كبيره من برش البرتقال.
- نصف كوب صغير من السكر البني.
- نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل المبشور.
- عود مفروم من البصل الأخضر.
- ربع ملعقه صغيره من الشطة المجروشة.
- ملعقتان كبار من النشا.
- كوب من الطحين
- 3 ملاعق كبيره من زيت الزيتون.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقه تحضير الدجاج بالبرتقال
- نضع كوب ونصف من الماء مع عصير البرتقال وعصير الليمون وخل الليمون والصويا صوص في أناء على نار متوسطة.
- ثم نضيف بشر البرتقال والسكر البني والزنجبيل والثوم والبصل الأخضر المفروم والشطة المجروشة ونترك الخليط على النار حتى يغلي ونتركه عن النار لمده ربع ساعه حتى يبرد.
- ثم نقوم بوضع الدجاج في إناء اخر ونخلط كوب من الصوص المحضر مع الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين.
- نبدأ بخلط الطحين مع الملح والفلفل ونضيف الدجاج المتبل.
- نضع زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يسخن ونقلب الدجاج حتى يتم تحميره ونخرجه ونغطيه بورق الألومنيوم ونتركه على جانب.
- في نفس المقلاة نضيف باقي كمية الصوص على نار متوسطة ونضيف النشا والماء مع التحريك ثم نخفف النار ونضيف قطع الدجاج ونترك الخليط حتى يغلي مع الحرص على التحريك من وقت لآخر لمدة خمس دقائق ثم نقدمه بجانب الأرز أو المكرونه.
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