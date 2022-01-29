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عمر شويل - جدة حيرانه تعملي اكل إيه تعالي نعمل أحلي جلاش مطبق حلو وحادق مقادير بسيطه ونتيجة رهيبه - ثقفني
تتعدد أشكال واستخدامات الجلاش فيمكن استخدامه وحلويات وحشوها بالمكسرات والكنافة وغيرها ويمكن أن تكون وجبة طعام وحشوها باللحم الصاج أو الفراخ أو الجبن ويسهل إعدادها ويمكن تشكيلها بالعديد من الاشكال مثل السمبوسة أو أصابع أو عمل صوانى مثل الرقاق وهو وجبة خفيفة ومحببة لدى الأطفال والكبار.
الجلاش الحلو
المكونات:
- لفة من الجلاش .
- قرفة.
- السكر خمس ملاعق كبيرة.
- مكسرات مجروشة.
- زبدة .
- سيرب الحلويات.
كيفية إعداده
- تخلط المكسرات والسكر والقرفة فى وعاء و توضع جانباً.
- يفرد ورق الجلاش ويدهن بالزبدة ويمكن حشوه بسبوسة أو كنافة أو تركه بلا حشو حسب الرغبة.
- يلف الجلاش رول حتى يكون صابع طويل يقطع حسب الرغبة.
- يدخل فرن هادئة ويترك لينضج ويصبح لونه ذهبى.
- يخرج من الفرن ويصب عليه سيرب الحلويات.
- يزين الوجه برش السكر والقرفة والمكسرات المجروشة عليه.
الجلاش الحادق
المكونات:
- لفة من ورق الجلاش.
- الحشو جبنة أو لحمة عصاج أو شرائح
- دجاج مسابقة الطهى.
طريقة تحضير الجلاش الحادق
- يمكن أن تقطع رقائق الجلاش مربعات ووضع الحشو المناسب بداخله.
- وهناك من يترك ورقة الجلاش كاملة و حشوها بالحشوة المرغوبة ونلفها رول ونقطعها كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة.
جبن دهن آخر طرف الجلاش بقليل من الماء حتى لا تنفرد أثناء التسوية.
- يتم رفع طاسة القلي على النار ونضع زيت غزير بداخلها ويترك يسخن.
- توضع أصابع الجلاش واحد تلو الآخر حتى يأخذ اللون الذهبى ويخرج الجلاش على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
- يمكن دهن وجه الجلاش بالسمن أو الزيت بعد رصها فى صينية وإدخاله الفرن حتى ينضج .
- يقدم إلى جانب صوص الجبن أو سلطة البطاطس أو أورام الدجاج وغيرها.
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