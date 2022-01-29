حيرانه تعملي اكل إيه تعالي نعمل أحلي جلاش مطبق حلو وحادق مقادير بسيطه ونتيجة رهيبه

تتعدد أشكال واستخدامات الجلاش فيمكن استخدامه وحلويات وحشوها بالمكسرات والكنافة وغيرها ويمكن أن تكون وجبة طعام وحشوها باللحم الصاج أو الفراخ أو الجبن ويسهل إعدادها ويمكن تشكيلها بالعديد من الاشكال مثل السمبوسة أو أصابع أو عمل صوانى مثل الرقاق وهو وجبة خفيفة ومحببة لدى الأطفال والكبار.

الجلاش الحلو

المكونات:

لفة من الجلاش .

قرفة.

السكر خمس ملاعق كبيرة.

مكسرات مجروشة.

زبدة .

سيرب الحلويات.

كيفية إعداده

تخلط المكسرات والسكر والقرفة فى وعاء و توضع جانباً.

يفرد ورق الجلاش ويدهن بالزبدة ويمكن حشوه بسبوسة أو كنافة أو تركه بلا حشو حسب الرغبة.

يلف الجلاش رول حتى يكون صابع طويل يقطع حسب الرغبة.

يدخل فرن هادئة ويترك لينضج ويصبح لونه ذهبى.

يخرج من الفرن ويصب عليه سيرب الحلويات.

يزين الوجه برش السكر والقرفة والمكسرات المجروشة عليه.

الجلاش الحادق

المكونات:

لفة من ورق الجلاش.

الحشو جبنة أو لحمة عصاج أو شرائح

دجاج مسابقة الطهى.

طريقة تحضير الجلاش الحادق