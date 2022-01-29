مكون معجزة لتنظيف الشعر من القشرة والتخلص منها نهائياًَ ضعيه مرة واحدة وستبهرك النتيجة

تعتبر القشرة من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات والرجال والشباب فهي مشكلة عامة، والتي تسبب الإزعاج لهم بسبب الحكة التي تحدثها في فروة الرأس، مما يجعل الكثيرين يندفعون لشراء بعض العلاجات التي تساعد على التخلص من القشرة، ولكنك لن تجد أفضل من المواد الطبيعية لتنظيف الشعر من القشرة، ومن خلال ذلك المقال يمكنك معرفة أفضل هذه الطرق.

طريقة تنظيف الشعر من القشرة

تخلص من القشرة المزعجة وتخلص من حكتها التي تزعجك دائماً من خلال إتباع بعض الوصفات الطبيعية، والتي سنخبرك بها.

زيت السمسم للتخلص من قشرة الشعر

يعتبر زيت السمسم من أفضل الزيتوت المعالجة لحكة الشعر الناتجة عن القشرة، وإليك طريقة الإستخدام فيما يلي:

المكونات:

ربع كوب من عصير الليمون الفريش.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

مشط واسع.

زجاجة رذاذ.

الطريقة:

في الكوب الموجود به عصير الليمون ضعي زيت السمسم عليه.

خذي الخليط وضعيه في زجاجة الرذاذ.

قومي برج الزجاجة جيداً.

رشي الخليط على شعرك.

إستخدمي المشط حتى تدخل المكونات إلى فروة رأسك.

دلكي شعرك بيدك.

إتركي الخليط من ساعة إلى ساعتين على فروة رأسك، ثم قومي بغسله بالماء الدافئ حتى تتخلصي من بقايا الخليط.

كرري الإستخدام يومياً لمدة أسبوع حتى تحصلي على نتيجة رائعة.

الشاي الأخضر واللافندر

تخلصي من القشرة بالطريقة التالية:

المكونات:

ربع كوب من الشاي الأخضر.

ربع كوب من الماء الفاتر.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خمس نقاط من زيت اللافندر.

بخاخ.

الطريقة:

في البخاخ قومي بمزج الشاي الأخضر مع الماء الفاتر.

أضيفي إليهم زيت جوز الهند.

قومي بوضع زيت اللافندر عليهم، ورجي البخاخة.

رشي الخليط على شعرك.

دلكي فروة رأسك بأصابعك، وإجعلي الخليط يتغلغل داخل شعرك ليصل إلى فروة رأسك.

إتركيه لمدة ساعتين، ثم إغسلي شعرك جيداً.

يمكنك تكرار الوصفة يومياً.

الألوفيرا للتخلص من القشرة

إستخدمي الألوفيرا للتخلص من قشرة الشعر بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

الطريقة: