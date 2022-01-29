نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطير المشلتت المورق الفلاحي في البيت بطعم أحلى من المخابز في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هو اشهر أنواع الفطائر الموجودة واقدمها أيضا، لأن أصله يعود إلى المصريين القدماء والفطير أصبح مرتبط بالأعياد والأفراح والمناسبات كما يمكن تقديمه للضيوف، والكثير من نساء الريف يقدموه هدية إلى الجيران والأقارب في المناسبات السعيدة، وسوف نقدم طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وجعلها مورق وخفيف وأحلى من الجاهز، أسعدي به أفراد أسرتك وأطفالك، واستمتعي به في وجبة الفطور، فهو ذات مذاق شهي ولذيذ.
طريقة عمل الفطير المشلتت
المكونات :
ثلاث أكواب دقيق.
كوب ماء.
زيت ذرة.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
نصف ملعقه ملح.
سمنة دافئ.
طريقة التحضير
- ضعي الملح والسكر مع الدقيق في العجان ثم شغليه على السرعة الهادئة.
- ضيفي الماء إلى ببطء ثم ضيفي إليه عصير الليمون ويستمر العجن لمدة ثلاثة دقائق تقريبا.
- عندما تتكون عجينة ملساء ومطاطية، قومي بتقطيعها إلى عشر كرات نفس الحجم.
- احضري صنية مدهونة زيت ثم ضعي بها كرات الفطير وغطيها واتركيها حتي ترتاح نحو ثلاثين دقيقة تقريبا.
- ضعي القليل من الزيت والسمنة على طاولة، ثم ابدئي بوضع كرة عجين على السمنة وافرديها ببطن كف اليد حتي تحصلي على دائرة رقيقة.
- يتم ثني أطراف العجينة على بعضها ووضعها جانبا.
- كرري نفس الخطوات مع جميع الكرات المتبقية، ويتم وضع كل مرة بعد فردها على المرة السابقة مع ثني أطرافها.
- يمكنك استخدام السمنة السائحة كلما احتجت إلى ذلك.
- ضعي الفطيرة في صينية الفرن ولكن اتركيها نحو عشرة دقائق حتي ترتاح قبل وضعها في الفرن.
- ضعي الفطيرة في الفرن الساخن على درجة حرارة مائتي درجة مئوية.
- تترك الفطيرة نحو عشرين دقيقة في الفرن حتي تحصل على اللون الذهبي.
- يتم رص الفطيرة بعد أن يخرج من الفرن فوق بعضها البعض ويتم تغطيته بقطة من القماش القطن النظيف حتى لا يجف.
- قدمنا أفضل طريقة تساعدك في تقديم فطير شهي، ويمكن أن تقدمي بجواره العسل الأبيض أو العسل الأسود أو الجبن القديم، كما يمكن أن تقديمها هدية لأحد الجيران فالجميع يحب الفطير المشلتت.
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