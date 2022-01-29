طريقة عمل الفطير المشلتت المورق الفلاحي في البيت بطعم أحلى من المخابز

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هو اشهر أنواع الفطائر الموجودة واقدمها أيضا، لأن أصله يعود إلى المصريين القدماء والفطير أصبح مرتبط بالأعياد والأفراح والمناسبات كما يمكن تقديمه للضيوف، والكثير من نساء الريف يقدموه هدية إلى الجيران والأقارب في المناسبات السعيدة، وسوف نقدم طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وجعلها مورق وخفيف وأحلى من الجاهز، أسعدي به أفراد أسرتك وأطفالك، واستمتعي به في وجبة الفطور، فهو ذات مذاق شهي ولذيذ.

طريقة عمل الفطير المشلتت

المكونات :

ثلاث أكواب دقيق.

كوب ماء.

زيت ذرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقه ملح.

سمنة دافئ.

طريقة التحضير