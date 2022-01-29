مهما كان عمرك فوق ال 50.. خلطة قشر الرمان والنشا لتبييض وشد البشرة وازاله التجاعيد مثل الزجاج

مهما كان عمرك فوق ال 50 خلطة قشر الرمان والنشا لتبييض وشد البشرة للتخلص من أي آثار للشيب والتقدم في العمر يمكنك تحضير كريم قشور الرمان والنشا ويعمل هذا الكريم على معالجة جميع مشاكل البشرة من حبوب الشباب والبثور وكذلك يقضي على تجاعيد البشرة والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه، فالرمان من الثمار الغنية بكل ما تحتاجه البشرة حتى تتجدد خلايا حيث أنه غني بالأحماض مثل حمض الفينول و الفلافونيدات اللذان يقضيان على الجلد الزائد على البشرة ويعيدان إليها الحيوية والنضارة.

طريقة تحضير كريم قشور الرمان والنشا

مكونات الطريقة:-

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت بذور الكتان.

جوز هند.

قشور رمان المطحونة.

خطوات التحضير:-

قومي بخلط كل المكونات في وعاء بلاستيكي كبير وعميق وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول حتى تخلصيها من أي مكياج عليها أو كريمات ثم ابدئي في وضع الخلطة على وجهك.

افردي الخليط على بشرتك ودلكيها بشكل دائري بيديك لمدة خمس دقائق واتركيها على بشرتك لمدة ربع ساعة.

اغسلي وجهك جيدًا من الخليط ورطبيه وكرري الطريقة يوميًا حتى تلاحظي اختفاء التجاعيد تمامًا.

أهم فوائد النشا للبشرة

يحتوي نشا الذرة على نسبة كبيرة جدًا من البروتينات التي تحفز الجسم على إفراز الكولاجين الطبيعي الذي يقلل من ظهور التجاعيد وتزيد من نضارة البشرة.

يحتوي النشا على فيتامين A الذي يساعد البشرة في القضاء على البقع الداكنة ويساهم بشكل كبير في تفتيحها.

كما أنه غني بالأحماض الأمينية والمعادن التي تحتاج إليها البشرة وتغذيها وتحد من ذبولها.

يمتص الدهون التي تظهر على البشرة وخاصة البشرة الدهنية ويحد من ظهور حبوب الشباب وبثور الأنف السوداء.

يعالج الكثير من التهابات البشرة كما أنه ينقي الجسم من أي سموم وميكروبات كما أنه يغلق مسام البشرة المفتوحة.

فوائد الرمان للبشرة