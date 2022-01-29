أحلي بسكويت ممكن تقدمية مع الشاي…ب 1/2 كوب سكر هتعملي بسكويت القهوة الاقتصادي في البيت مقرمش ولذيذ

بسكويت القهوة الاقتصادي في البيت مقرمش ولذيذ، أنواع كثيرة من البسكوت موجودة في المحلات لها أطعمة كثيرة ونكهات كثيرة وكل إنسان يأكل ما يناسبه وما يحبه ولكن عموما كل أنواع البسكويت جميلة وصالحة للأكل سواء مع الشاي أو بدونه وخاصة البسكويت المصنوع بنكهات القهوة والذي يتم عمله في المناسبات والأفراح والأعياد التي يسعى فيها ربات البيوت لعمل بسكويت عيد الفطر ويضيفون إليه نكهات القهوة، وطريقة عمله أصبحت في البيوت سهلة.

بسكويت القهوة الاقتصادي في البيت مقرمش ولذيذ

قد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل بسكويت القهوة في البيت بمكونات سهله وبسيطة

مكونات عمل بسكويت القهوة

عدد واحد بيضة.

نصف كوب من السكر البودر.

2 ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

1 ملعقة من صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البن السادة.

ونصف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من اللبن.

طريقة تحضير بسكويت القهوة في البيت

نحضر إناء عميق ونضع فيه البيض والسكر البودر ويتم وضعه في الخلاط الكهربائي ويخفق ونضيف إليه كمية بسيطة من اللبن ويخفق مرة ثانية جيدا.

بعد ذلك نضيف إليهم الزبدة والزيت و يتم مزج هذه المكونات جميعا مع بعضها.

نحضر إناء كبير ونضع به الدقيق والبيكنج بودرو والقهوة سريعة الذوبان والكاكاو ونقلبهم في بعضهم.

نضع الخليط السائل مع خليط الدقيق ونقلبهم.

وبعدها نضعه في العجان حتى تمتزج جميع المكونات.

نسكب اللبن بالتدريج إلى أن تتماسك العجينة وتتجانس وتصبح طرية.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونشكلها على شكل أصابع أو على حسب الرغبة.

نحضر صينية وندهنها بالزيت بواسطة فرشة ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تحمر ونخرجها من الفرن ونتركها تبرد ونقلها إلى طبق التقديم.

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة

طريقة اخري لعمل بسكويت حبات القهوة

مكونات عمل بسكويت حبت القهوة في البيت

نصف كوب سمنة طرية

ونصف كوب زيت عافية

¾ كوب سكر بودرة منخول.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه) او بن مطحون.

و2 ملعقة كبيرة كاكاو خام منخول.

2 ½ كوب دقيق.

رشه ملح

طريقة تحضير بسكويت القهوة