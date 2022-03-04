لازم تجربيه.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم بالتتبيلة الخطيرة وسر الدقة ولون الميه

تقدم المطاعم المخللات بجانب الطعام ومن أشهى تلك المخللات هي الباذنجان، فالباذنجان يحمل العديد من الفوائد حيث إنه يتضمن على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد على تقوية المناعة، وعلى الرغم من وجود ناس كثيرون لا يحبون مذاق الباذنجان إلا أن مذاقه وهو مخلل مختلف ولذيذ للغاية، ويمكن أن يتم عمله في البيت بدل من شراءه، وسنقوم في هذا المقال بشرح طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع أفخم المطاعم.

طريقة عمل مخلل الباذنجان مثل المطاعم

بسبب النسب الكبيرة التي يحتوي عليها الباذنجان من حديد فعندما يحاول الناس تخليله في المنزل يفسد بعد أيام قليلة ويصبح مذاقه مر ولونه غامق، ولكن من خلال الطريقة التي سنشرحها لكم في هذه الفقرة سنحظى بأفضل باذنجان مخلل مثل الذي تقدمه أفخم المطاعم.

المكونات:

كيلو باذنجان.

ربع كوب من الخل.

3ملاعق من الملح.

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

فلفل أخضر حار.

ملعقة زيت كبيرة.

طريقة العمل

نغسل الباذنجان جيدًا.

نضع وعاء به ماء على النار لسلق الباذنجان ونترك الباذنجان به لمدة 20 دقيقة.

نخرج الباذنجان من الماء ونشقه إلى نصفين بالطول.

نترك الباذنجان يبرد، وفي تلك الأثناء نقوم بتجهيز الخلطة حيث نقوم بفرم الثوم وجعله ناعم ونقطع الفلفل إلى قطع صغيرة ونضيف إليه الخل والملح والشطة والفلفل الأخضر.

نضع الخلطة في الشق النصفي للباذنجان.

نضع الباذنجان المخلل في علبة بلاستيكية واسعة.

نقوم برش الزيت عليه، ومن ثم نغطي العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة يومان.

تقوم بعض المطاعم بإعداد الباذنجان المخلل ولكن بدلًا من أن يقوموا بسلقه في ماء مغلي يقوموا بقليه في زيت غزير ومن ثم يتبعون نفس الخطوات التي تم ذكرها فوق، ذلك بالإضافة إلى أنه في بعض المطاعم يقومون بتقشير الباذنجان قبل قليه أو بعد السلق ، ذلك بالإضافة إلى أنه من الممكن تخليل الباذنجان كالخيار المخلل من خلال وضعه في ماء مذاب به ثوم مفروم وملح وخل، ولكنه سيستغرق وقت أكبر للتخليل من الطريقة الأولى

بكل تحصلي على باذنجان مخلل في وقت قصير مثل المطاعم يجب عليكي اختبار باذنجان صحي لا يحتوي على زبول حتي يعطي مذاق المطاعم ويعتبر الباذنجان من أكثر الخضروات التي لها فوائد ويمكنك الإستفادة من قشور الباذنجان في علاج الكثير من الأمراض فهو يساعد في علاج الانيميا بشكل كبير وفعال جدا في وقت قصير يمكن التخلص من مشاكل