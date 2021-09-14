رابط وظائف جامعة الملك سعود الجديدة للرجال والنساء وموعد التقديم

وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، حيث أعلنت الجامعة عن توفر عدد من الوظائف المختلفة للرجال والنساء، وذلك من حملة مؤهلات الثانوية والدبلوم والبكالريوس فأعلى، وهو ما جعل اسم الجامعة يتصدر محركات البحث في الأيام الأخيرة، وبحسب ما جاء في إعلان موقع الجامعة أنها تحتاج إلى عدد من الوظائف المختلفة للرجال والنساء في عدة تخصصات متعددة، وذلك للعمل في ثلاثة مناطق هي الرياض وجدة والأحساء، وأن موعد التقديم على كل وظيفة من هذه الوظائف سيكون له موعد محدد سيتم الإعلان عنه.

الوظائف المتاحة في جامعة الملك سعود

إذن ما هي الوظائف المتاحة المطلوبة لجامعة الملك سعود؟ تطلب الجامعة أكثر من 16 وظيفة مختلفة في المحافظات المذكورة بالأعلى على أن تكون تلك الوظائف كالتالي:

وظيفة مسئول شئون الطلاب ثاني للرجال في منطقة جدة.

وظيفة مساعد إداري رابع للرجال والنساء في منطقة جدة.

وظيفة كبير الدعم الفني للنساء في منطقة جدة.

وظيفة فني مختبر للنساء والرجال في منطقة الرياض.

وظيفة معلم رعاية طفولة للنساء فقط في منطقة الرياض.

وظيفة معيد إكلينيكي للنساء في منطقة الحساء.

وظيفة مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية بالرياض للنساء والرجال.

وظيفة مشرف خدمات لمعمل الأسنان للرجال والنساء في الرياض.

وظيفة مساعد إداري ثاني للرجال والنساء في جدة.

وظيفة مشرب تعليم إلكتروني للنساء في جدة.

وظيفة مسئول مركز الإتصالات للرجال والنساء في الرياض.

وظيفة مساعد بحث أول للرجال والنساء في الرياض.

وظيفة مساعد إداري ثاني للرجال والنساء في منطقة الأحساء.

وظيفة مدرس لقسم التدريب للرجال والنساء في منطقة جدة.

وظيفة دعم فني أول للرجال في منطقة جدة.

وظيفة أخصائي مراقبة مخزون أول للرجال والنساء في جدة.

شروط التقديم في وظيفة جامعة الملك السعود

وهناك شروط بسيطة تتطلبها جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للتقدم للوظيفة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية. أن تتوفر خبرة من سنة وحتى خمس سنوات فيما عدا الوظائف الأكاديمية. أن يجيد المتقدم للوظيفة اللغة الإنجليزية حسب ما تحدده كل وظيفة. أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي جيدا.

رابط التقديم لوظائف جامعة الملك سعود الجديد

أعلنت الجامعة عن رابط محدد يتم الدخول عليه لتسجيل طلب الإلتحاق بأحد هذه الوظائف https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities ويمكن الدخول عليه لمعرفة موعد التقدم للوظيفة التي تريد التقدم لها واتباع الخطوات من خلال تسجيل الدخول في الموقع وإكمال الإجراءات.