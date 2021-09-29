“برقم الهاتف” www.mol.gov.om وظائف وزارة العمل تطرح 331 فرصة عمل بالقطاع الخاص

www.mol.gov.om وظائف وزارة العمل تطلق اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 حزمة جديدة من الوظائف في القطاع الخاص للراغبين في الحصول على فرص للعمل، وتكون وظائف متنوعة للعديد من المؤهلات في العديد من المؤسسات في محافظة الباطنة بما يكون فرص عمل جيدة للعديد من الباحثين عن العمل مع اتباع الشروط الخاصة بالقبول والتسجيل.

وظائف جديدة شاغرة في محافظة الباطنة

وقد تقدم العديد من الشباب والخريجين من جميع المؤهلات في كافة نواحي السلطنة بالطلبات للعمل في وزارة العمل العمانية، وقامت وزارة العمل باستقبال طلبات العمل عبر الرابط الرسمي الخاص بها وتحديث بيانات المسجلين من قبل من خلال تحديث أرقام الهاتف والمؤهل الدراسي وكتابة المعلومات الأحدث لهم، وتقوم الوزارة بالبحث عن الوظائف المؤقتة أو الدائمة الأفضل للشباب والمؤهلات المختلفة، حيث يتابع الشباب أرقام رابط الوزارة بالتسجيل ويتم استلام رسائل نصية تفيد بتحديد مواعيد المقابلات.

وزارة العمل العمانية

كان للعاطلين عن العمل في السلطنة قد قاموا بالتظاهر أمام مقر الوزارة مطالبين بالتوظيف المناسب لهم والحصول على حقوقهم بعد الحصول على المؤهلات العليا والمتوسطة، كما أدت جائحة كورونا إلى تراجع كبير في فرص العمل المتاحة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية بالسلطنة حظر التجوال، وخاصة في العديد من المناطق الموبوءة بالفيروس بما اثر سلبا على فرص العمل وتوقفت العديد من الأعمال، وخاصة الأعمال البسيطة والمؤقتة.

331 وظيفة في محافظة الباطنة للقطاع الخاص

وترحب أوساط الشباب العاطلين والخريجين الجدد والعمال من جميع فئات المجتمع والأعمال بالوظائف الجديدة المتاحة لهم، ويتابعوا التعرف على خطوات التسجيل ليتسابق الجميع في التقديم والحصول على فرص جديدة للعمل.

كيفية تسجيل www.mol.gov.om وظائف وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل حزمتين من التوظيف شملت أعداد كبيرة من الفرص، وقد قامت اليوم بطرح الحزمة الثالثة من التوظيف في القطاع الخاص بمحافظة الباطنة بالعديد من الوظائف للعديد من المؤهلات، ويتم التسجيل بالموقع بالخطوات التالية: