طريقة التقديم على وزارة الدفاع tajnid ورابط تعبئة النموذج المبدئي بوابة التجنيد الموحد 1443

ننشر طريقة التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد عبر موقع القوات المسلحة السعودية، وذلك بعد أن تم فتح القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1443 للتعيين على رتبة جندي حتى وجندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأ التسجيل في وظائف القوات المسلحة أو تقديم وزارة الدفاع اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف على موعد التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء، إلى جانب إيضاح شروط التقديم على القوات المسلحة، بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي.

طريقة التقديم على وزارة الدفاع 1443

تم تفعيل رابط التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة اليوم، وذلك لاستقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة، حيث يتم تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

وليس عن طريق بوابة أبشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث زادت الاستفسارات حول ما إذا كان يتم التقديم عبر أبشر وظائف أو عبر بوابة التجنيد وزارة الدفاع الإلكترونية، ومن يرغب في التعرف على خطوات التقديم في بوابة التجنيد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع 1443، يمكنه ذلك من خلال التالي:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة الرسمي باتباع الرابط المرفق بالأسفل. قم بالنقر على “التقديم مفتوح” أو الضغط على “تسجيل الدخول الموحد”، وفي حال عدم استجابة الدخول، يجب المحاولة مراراً وتكراراً نظراً للضغط على موقع وزارة الدفاع للتسجيل الآن. ستظهر شاشة تسجيل الدخول، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل” بالأسفل. قم بقراءة شروط تقديم وزارة الدفاع نساء – رجال قبل البدء في التسجيل لمعرفة مدى مطابقة الشروط مع المتقدم أو المتقدمة، ثم النقر على موافق. قم بالنقر على “تسجيل”. تعبئة البيانات المطلوبة للمتقدم أو المتقدمة، ثم الضغط على “تسجيل”. ستصل رسالة على رقم الجوال المسجل تتضمن رمز التحقق، قم بتعبئتها، ثم “تسجيل الدخول”. قم بتعبئة نموذج البيانات بشكل دقيق، ويتضمن النموذج (بيانات المتقدم الشخصية – المعلومات الدراسية)، ثم تسجيل. تم الانتهاء من إنشاء حساب جديد بنجاح. برجاء الدخول من جديد لتتمكن من اختيار الوظيفة المناسبة، أنقر على الرابط. أو على أيقونة (التقديم للوظائف) بالأعلى. ثم النقر على “التقديم على الوظائف”، وستظهر أمامك كافة الوظائف المتاح التقديم عليها لك. قم باختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك، وبإمكانك اختيار أكثر من وظيفة في أكثر من قوة. الضغط على “التقديم على وظائف الفئة”. ستظهر كافة الوظائف المناسبة لمؤهلك العلمي وسنة التخرج ومعدلك والعمر، وفي حال لم تظهر لديك وظائف وكانت معوماتك صحيحة، نرجو منك التقديم على الفترة القادمة. قم باختيار الوظائف التي ترغب في التقديم عليها، ويمكنك التقديم على أكثر من وظيفة. قم بالنقر على السهم الأخضر بجانب الوظيفة، سيظهر ضمن الوظائف المتقدم عليها. كتابة رمز التحقق، ثم “حفظ”. تم التقديم بنجاح وفق طريقة التقديم على وزارة الدفاع الموضحة، برجاء إكمال الخطوات بالتالي.

شروط التقديم على وزارة الدفاع رجال 1443

قبل أن يبدأ الراغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع في التقديم على القوات المسلحة السعودية، يجب عليه قراءة شروط التقديم بعناية حتى يقف على مدى ملائمته للوظائف المعلنة من عدمه، حيث اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع ضرورة توافر عدداً من الشروط التي يمكن إجمالها في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها.

يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة.

يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة.

توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني.

الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم.

لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية.

لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص، وتوفر اللياقة الطبية.

اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

رابط التسجيل في وزارة الدفاع تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القطاعات المعلن عنها رسمياً والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال اعتباراً من اليوم الأحد، وسيتم استمرار التسجيل في الوظائف العسكرية عبر بوابة التجنيد الموحد لوزارة الدفاع حتى اكتمال العدد المطلوب، ويمكنكم تقديم وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa) الرسمي.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1443

بعد اتباع الخطوات السابق توضيحها بالنقاط السابقة بشكل صحيح، سوف تظهر أمامك رسالة (حالة الطلب تحت الإجراء)، وهذا يعني أنه تتم عملية الفرز الأولي للطلب المقدم منك، وفي حال تم ترشيحك، قم بالنقر على رابط “اضغط هنا لإكمال البيانات اللازمة” عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، ثم تعبئة نموذج التسجيل النهائي الذي يتضمن بيانات العائلة – المعلومات الدراسية – والد الطلاب – والدة الطالب – جده لأبيه – جدته لأمه.

وفي حال لم تملك هوية وطنية للجد أو حفيظة تابعة له، الرجاء كتابة رقم من عشر خانات يبدأ برقم 1 وإبلاغ المركز عند الذهاب إليه، وبعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات المطلوبة، قم بالنقر على “حفظ والانتقال للخطوة الثانية، وسيتم إبلاغك بأنه تم حفظ البيانات بنجاح، قم بالنقر على أيقونة “الرئيسية” بالأعلى، وسيتم نقلك لصفحة “حالة الطلب”.

قم بطباعة الأوراق، ثم قم بالنقر على حجز موعد المقابلة الشخصية، ثم قم بتحديد المركز الراغب في إجراء المقابلة لديه لمراجعة المستندات والوثائق ومطابقتها مع المسجلة لدى البوابة، ثم قم بتحديد الموعد والتاريخ والضغط على “حفظ”، وستظهر رسالة “تم حفظ بيانات المتقدم بنجاح”، برجاء مراجعة المركز في الموعد المحدد مع إحضار كافة المستندات المطلوبة، ويمكنكم الإطلاع على خطوات تقديم وزارة الدفاع تسجيل دخول بوابة التجنيد 1443، من خلال الفيديو التوضيحي المرفق.

القطاعات العسكرية المتاحة للتقديم لدى القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة رسمياً عن القطاعات المتاحة للتقديم عليها ضمن الإعلان الوظيفي للفترة الحالية للتقديم، حيث يمكنكم التعرف على القطاعات المتاح التقديم عليها للقوات المسلحة من خلال التالي:

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

قيادة القوات المشتركة.

ومن يرغب في التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين والثانوي 1442، وموعد بدء التقديم للفئتين عبر بوابة اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وقبول الطلبة الجامعيين، يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم التعرف على طريقة التقديم على وزارة الدفاع بوابة التجنيد والقبول الموحد من خلال النقاط المرفقة، والفيديو التوضيحي المرفق بالمقال.

حجز موعد وزارة الدفاع

بعد تعبئة كافة البيانات المطلوبة من جانب المتقدم أو المتقدمة عند التسجيل في وزارة الدفاع، يتم النقر على أيقونة “حفظ” للانتقال إلى صفحة حجز موعد من أجل أخذ موعد للمقابلة الشخصية لمطابقة الوثائق الموجدة مع المتقدم مع الوثائق المسجلة على بوابة القبول والتجنيد للقوات المسلحة.

حيث يتم حجز موعد بالمركز المراد أن تكون المقابلة به، ثم تحديد الوقت والتاريخ المناسب للمتقدم لمراجعة المركز، وبعد الانتهاء يتم النقر على “حفظ”، وستظهر رسالة تم حفظ بيانات المتقدم بنجاح، يجب الانتهاء من الدوائر الحكومية ومراجعة المركز المختار بالتاريخ المحدد، إلى جانب إحضار كافة النماذج التي قمت بطباعتها.

وزارة الدفاع مراكز القبول والتجنيد

أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل على بوابة القبول والتجنيد الموحد مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة السعودية الإلكترونية، حيث يمكنكم الحصول على الموقع الإلكتروني للمراكز التالية:

(مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

رابط بوابة التجنيد للقوات المسلحة

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري موعداً لإغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1442، وسوف يتم فتح باب التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ، ويجب عند تعبئة نموذج المعلومات الدراسية للمتقدم أن يقوم بتعبئة خانة الدورات في حال حصوله على دورات “اختياري”.

كما يجب التقديم على الوظائف التي تناسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه وسنة التخرج والمعدل والسن، وفي حال لم تظهر أي وظائف وكانت المعلومات المسجلة صحيحة، فيجب التقديم على الفترة القادمة، كما يجب التقيد بالموعد المحدد لإغلاق باب القبول في وزارة الدفاع السعودية الفترة الحالية، حتى تتمكن من التقديم على الوظائف العسكرية المناسبة لمؤهلاتك وفق طريقة التقديم على وزارة الدفاع الموضحة بالمقال.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم الإعلان رسمياً من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية واللجنة الخاصة بقبول الجامعيين لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443هـ لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي القادم لدى الوزارة من الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس بالموعد التالي:

يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 2 مايو 2021م.

يتم التقديم على وزارة الدفاع عن طريق موقع لجنة قبول الجامعيين باتباع الرابط التالي (mod.gov.sa).

وفور حلول الموعد المحدد لفتح باب التسجيل في وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة البكالوريوس، سيتم إتاحة أيقونة التسجيل وتعبئة نموذج التقديم للراغبين في الالتحاق بالخدمة لدى وزارة الدفاع السعودية، ويجب العلم أن وزارة الدفاع تقوم بتحديث تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين 1442 مع بدء كل مرحلة قبول، ومن يرغب في التعرف على طريقة التقديم على وزارة الدفاع 1443 يمكنه ذلك من خلال المقال.