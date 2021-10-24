تسجيل وزارة الدفاع tajnid رابط وطريقة التقديم على بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

ننشر كيفية تقديم التجنيد الموحد أو خطوات تسجيل وزارة الدفاع tajnid عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة tajnid mod gov sa الإلكترونية، بعد الإعلان الرسمي من جانب وزارة الدفاع عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية للالتحاق بالخدمة لعام 1443هـ، ويجب العلم أن هذه الوظائف العسكرية تم تخصيصها فقط للمواطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات المنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع، ويتم استقبال طلبات تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة 1443هـ، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع وشروطه وطريقة التقديم.

تسجيل وزارة الدفاع tajnid

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للتعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف أول – عريف – جندي أول – جندي) للرجال والنساء، ويتم التقديم على وزارة الدفاع تسجيل دخول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمية.

حيث بدأت بوابة التجنيد وزارة الدفاع في استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع السعودية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2021م، وقد أوضحت الإدارة شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال، إلى جانب إرفاق إجراءات القبول والتسجيل عبر موقع بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية التابعة للوزارة.

شروط التقديم على وزارة الدفاع التجنيد الموحد

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة عن ضرورة قيام المتقدم بقراءة شروط التسجيل في وزارة الدفاع بعناية قبل البدء في التقديم على وزارة الدفاع أو تسجيل وزارة الدفاع tajnid بالوظائف العسكرية المعلن عنها حتى يقف على مدى ملائمته للوظائف المعلنة من عدمه، لذلك قمنا بتوفير شروط وزارة الدفاع للرجال بالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها. يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة. يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة. توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني. الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم. لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية. لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص، وتوفر اللياقة الطبية. أن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1443

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع tajnid يجب قراءة شروط وزارة الدفاع للتقديم سواء للرجال أو النساء، كما يمكن التعديل على البيانات المسجلة قبل أن يتم انتهاء فترة التسجيل الأولى من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات مرة أخرى للتعديل عليها، ويجب العلم أنه في حال عدم تطابق البيانات المسجلة (تاريخ الميلاد – معدل الشهادة – سنة التخرج) مع الوثائق، سيتم استبعاد المتقدم، ويتم تقديم وزارة الدفاع من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع باتباع الرابط التالي (tajnid.mod.gov.sa). النقر على كلمة “تسجيل” بالصفحة الرئيسية. قراءة شروط وزارة الدفاع بعناية للتعرف على مدى مطابقة الشروط مع المتقدم/ة. تعبئة معلومات المتقدم ثم النقر على “تسجيل”. تفعيل الرسائل الإعلانية لاستقبال رمز التحقق، ثم النقر على “تسجيل الدخول”. تعبئة بيانات المؤهل، وفي حال وجود دورات قد حصل عليها المتقدم، قم بتعبئتها “اختياري”. عند الانتهاء من تسجيل بيانات المؤهل، قم بالنقر على “تسجيل”. ستظهر رسالة (تم إنشاء حسابك بنجاح، الرجاء الدخول من جديد لتتمكن من اختيار الوظيفة المناسبة)، أنقر على الرابط. أو على أيقونة (التقديم للوظائف). النقر على “التقديم على الوظائف”. اختر الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك، وبإمكانك اختيار أكثر من وظيفة في أكثر من قوة. قم بالنقر على التقديم على وظائف الفئة. النقر على “الكل”، لتظهر لك كافة الوظائف المناسبة لمؤهلك العلمي وسنة التخرج ومعدلك والعمر، وفي حال لم تظهر لديك وظائف وكانت معوماتك صحيحة، نرجو منك التقديم على الفترة القادمة. سيتم عرض الوظائف التي تم التقديم عليها، يمكنك ترتيب الرغبات بالنقر على السهم، ثم تعبئة رمز التحقق والنقر على “حفظ”. في حال ظهور رسالة (حالة الطلب تحت الإجراء)، فهذا يعني أنه تتم عملية الفرز الأولي. عند ترشيحك، قم بالنقر على “اضغط هنا لإكمال البيانات”. تعبئة نموذج التسجيل النهائي الذي يتضمن بيانات العائلة – المعلومات الدراسية – والد الطلاب – والدة الطالب – جده لأبيه – جدته لأمه، وبعد الانتهاء قم بالنقر على “حفظ والانتقال للخطوة الثانية. سيتم إبلاغك بأنه تم حفظ البيانات بنجاح.

بعد اتباع الخطوات السابقة بشكل صحيح، سيتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 بشكل يسير، ومن يرغب في مشاهدة خطوات تسجيل وزارة الدفاع tajnid يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

القطاعات العسكرية المتاحة في وزارة الدفاع

عند التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية، ستجد قائمة بالقطاعات المتاح التقديم عليها عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ويمكنكم التعرف على القطاعات المتاحة بالقوات المسلحة من خلال التالي:

(القوات البرية الملكية السعودية – القوات الجوية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية – قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية -قيادة القوات المشتركة).

ومن يرغب في التعرف على شروط تسجيل وزارة الدفاع tajnid عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية، أو التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين والحاصلين على الثانوية العامة، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

التجنيد الموحد للقوات المسلحة في وزارة الدفاع

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع بشكل رسمي عن أن الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري هو موعد إغلاق باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع 1442، وسوف يتم فتح باب التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

وعند تعبئة نموذج المعلومات الدراسية ببوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، يجب على المتقدم أن يقوم بتعبئة خانة الدورات في حال حصوله على دورات، وتعبئة هذه الخانة “اختياري”، كما يجب التقديم على الوظائف المتاحة التي تناسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه وسنة التخرج والمعدل والسن، وفي حال لم تظهر أي وظائف وكانت المعلومات المسجلة صحيحة، فيجب التقديم على الفترة القادمة.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للعام الدراسي القادم 1443هـ اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ، فمن يرغب في تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442، يمكنه ذلك عن طريق موقع لجنة القبول المركزي لطلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين من خلال اتباع الرابط المرفق.

خطوات التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم تفعيل رابط التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة اليوم، حيث يتم الدخول إلى البوابة من خلال اتباع رابط تسجيل وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق، ثم النقر على المتقدمين الجامعيين، وفي أسف الصفحة ستجد روابط تهمك، قم بالنقر على “البدء بالتسجيل”.

وسيتم التحويل إلى صفحة تقديم طلب جديد، قم بتعبئة البيانات الأساسية للطالب > بيانات التحصيل العلمي > البيانات الصحية، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على “إرسال”، ثم تعبئة بيانات الأب > بيانات ولي الأمر إذا لم يكن الوالد هو ولي الأمر > تعبئة بيانات والد الأب > بيانات والدة الأب > بيانات الأم > بيانات والد الأم > الأقارب العسكريين > معلومات الاتصال.

فتح باب القبول في وزارة الدفاع التجنيد الموحد

تم فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع على التجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالقوات المسلحة وأفرعها اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، فمن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع 1443 الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل وزارة الدفاع tajnid الرسمي المرفق.