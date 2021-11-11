تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443 شروط ورابط التسجيل ابشر للتوظيف jobs.sa

ننشر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443 أبشر توظيف الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، وذلك للتعيين على رتبة جندي لمن تتوافر لديهن شروط القبول في الأمن الدبلوماسي، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التقديم على الأمن الدبلوماسي ابشر للتوظيف 1443، وشروط التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء المعلن عنها رسمياً.

موعد تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء للتعيين على رتبة جندي عبر منصة ابشر للتوظيف المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات المستفيدة من خدمة التوظيف العسكري الإلكتروني.

وقد أوضحت الإدارة موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443، حيث من المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الأمن الدبلوماسي لمن يتوفر لديها شروط التعيين في الوظائف العسكرية في المواعيد التالية:

يبدأ التسجيل في الأمن الدبلوماسي للنساء اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 8 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 13 نوفمبر 2021م.

يستمر الأمن الدبلوماسي تقديم النساء حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

شروط التسجيل في الأمن الدبلوماسي

تم إيضاح شروط الأمن الدبلوماسي للنساء الراغبات في الالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، حيث تتمثل شروط الأمن الدبلوماسي في التالي:

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم تفضيل صاحبة المؤهل الأعلى. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأت مع والدها خلال خدمة الدولة في خارجها. توفر حسن السمعة والسلوك لدى المتقدمة. لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية. لا تكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا تكون قد تم إنهاء خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. لا تكون موظفة بأي جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي ابشر للتوظيف

تتيح بوابة أبشر للتوظيف العسكري إمكانية التسجيل في الوظائف العسكرية المتاحة لديها فور حلول الموعد المقرر لفتح باب القبول والتسجيل، حيث يمكن من خلال منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية التعرف على شروط التقديم والوظائف المتاحة والإطلاع على نتائج القبول المبدئي أو النهائي، وذلك من خلال اتباع رابط ابشر للتوظيف الرسمي التالي:

ابشر للتوظيف تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء (jobs.sa).

ويجب العلم أن تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء 1443 من خلال منصة ابشر للتوظيف لا يحتاج إلى وجود حساب مسبق على بوابة ابشر وظائف الإلكترونية، ولكن يتم التقديم على الوظائف فقط من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم، ففور حلول الموعد المحدد لبدء التقديم في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، سيتم إتاحة وتفعيل أيقونة التقديم.