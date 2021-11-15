رابط تقديم النيابة العامة توظيف جدارة 1443 عبر منصة مسار masar.sa للتوظيف

ننشر رابط تقديم النيابة العامة توظيف جدارة 1443 للرجال والنساء بالمملكة، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب النيابة العامة السعودية عن توفر 284 وظيفة إدارية للجنسين بكافة المناطق والمحافظات بالمملكة، كما أوضحت النيابة أنه سيتم بدء القبول والتسجيل في الوظائف الشاغرة لديها اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ التاسع من شهر ربيع الثاني 1443هـ، إلى جانب التأكيد على أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل في النيابة العامة 1443 عبر منصة التوظيف الإلكتروني جدارة أو بوابة مسار الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط النيابة العامة توظيف جدارة للتقديم على الوظائف المعلنة اليوم، وفي نفس السياق، فيمكنكن الآن التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري.

رابط تقديم النيابة العامة توظيف جدارة 1443

تم الإعلان من جانب النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن موعد البدء في استقبال طلبات التقديم على الوظائف الإدارية لديها للرجال والنساء لشغل عدد 284 وظيفة إدارية بمختلف المناطق والمحافظات من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام الإدارية.

كما تم التأكيد على أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل لتعبئة نموذج التقديم المبدئي من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة 2021، وقد بدأ تقديم النيابة العامة عبر منظومة التوظيف جدارة الإلكترونية اعتباراً من اليوم، وسوف يستمر خلال الفترة التالية:

يبدأ التقديم على النيابة العامة 1443 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 14 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 9 ربيع الثاني 1443هـ.

يستمر التسجيل في الوظائف الإدارية للجنسين حتى يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

رابط تسجيل النيابة العامة توظيف 1443

يجب العلم أن وظائف النيابة العامة 1443 المعلنة لشغل المراتب “السادسة – السابعة – الثامنة” رجال ونساء تتطلب اختبار قياس القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، ومن يرغب في التقديم على وظائف النيابة العامة الآن، يمكنه ذلك من خلال بوابة مسار الإلكترونية أو بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث يتم استقبال طلبات التقديم على النيابة العامة من خلال اتباع رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة 1443 الرسمي المرفق بالتالي:

جدارة للتوظيف الإلكتروني – تقديم النيابة العامة (eservices.masar.sa).

شروط وظائف النيابة العامة 1443

يتطلب التقدم للالتحاق بالوظائف المعلنة من قبل النيابة العامة توافر بعض الشروط العامة التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب والمناسب للوظيفة المتقدم عليها، وأن يتمتع بحسن السيرة والسمعة والسلوك ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

اعتماد الشهادة الحاصل عليها المتقدم من وزارة التعليم في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية، وأن يتوفر لديه اللياقة الطبية، واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي حددتها اللجنة، وتتطلب كافة الوظائف المعلنة حضور المقابلة الشخصية، حيث من المقرر أن يتم دعوة أكثر من متقدم أو متقدمة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً.

وستقوم لجنة القبول بإجراء عملية المطابقة للبيانات والمعلومات عند تنفيذ المقابلة الشخصية، ويجب العلم أنه في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والوثائق والمستندات أو عند عدم اجتياز المقابلة الشخصية، فسوف يتم استبعاد المرشح، ومن يرغب في تقديم طلب جديد للالتحاق بالوظائف المعلنة، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط تقديم النيابة العامة توظيف جدارة 1443 الرسمي المرفق بالمقال.

المستهدفون من وظائف النيابة العامة 1443

أوضحت النيابة العامة السعودية أنها تستهدف العديد من الفئات بالإعلان الوظيفي التابع لها، حيث تستهدف خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلين على درجة البكالوريوس، وخريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير.

ويجب العلم أن الأولوية في الترشيح تكون للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية، وقد أعلنت النيابة عن حاجتها لعدد 284 مواطناً ومواطنةً تم تقسيمهم كالتالي:

38 وظيفة للرجال و16 وظيفة للنساء للتعيين على المرتبة الخامسة.

125 وظيفة للرجال و69 للنساء للتعيين على المرتبة السادسة.

10 وظائف للرجال و5 للنساء للتعيين على المرتبة السابعة.

20 وظيفة للرجال وواحدة فقط للنساء للتعيين على المرتبة الثامنة.

تقديم وظائف النيابة العامة 1443

يتم التسجيل في وظائف النيابة العامة 1443 المعلن عنها عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة التي تم إطلاقها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الباحثين عن عمل من خلال السماح لهم بالتسجيل في برنامج جدارة والتقديم على الإعلانات الوظيفية، وتتميز الخدمة بالشفافية والكفاءة العالية التي يتم احتسابها من خلال حساب نقاط المرشحين آلياً.

ويتم التسجيل في نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من قبل المواطنين والمواطنات فوق الـ17 عام من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما فوق، ويتم التسجيل في جدارة من خلال تسجيل الدخول بحساب ابشر، ومن ثم استكمال بيانات السيرة الذاتية، ويتيح النظام حالياً إمكانية التقديم على وظائف النيابة العامة التي يمكنكم التسجيل فيها من خلال رابط تقديم النيابة العامة توظيف جدارة 1443 الرسمي المرفق.