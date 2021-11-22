وظائف شركة الاتصالات السعودية STC وظائف إدارية لحملة شهادة البكالوريوس

وظائف شركة الاتصالات السعودية STC التي أعلنت عنها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، حيث أعلنت الشركة عن مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها، متاحة لكل من يرغب في التقدم لشغل تلك الوظائف، ممن ينطبق عليهم شروط كل وظيفة، وذوي الخبرات، من حملة المؤهلات العليا (شهادة البكالوريوس والماجستير)، لشغل عدد من الوظائف في التخصصات المختلفة، والعمل بالمركز الرئيسي للشركة، الواقع بمدينة الرياض بالمملكة.

وظيفة مشرف التدقيق الداخلي.

وظيفة قائد فريق التدقيق الداخلي.

مشرف تصميم أمن تطبيقات الأمن السي براني.

أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية، وهي: (الاتصالات- الإلكترونيات- هندسة الاتصالات).

يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 إلى 8 سنوات خبرة.

أن يكون متقن للغة الإنجليزية.

الشهادات الاحترافية: مدقق نظم معلومات معتمد (CISA)، SOCPA.

أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس، أو الماجستير، في التخصصات التالية (هندسة الاتصالات- الإلكترونيات- الاتصالات).

يشترط أن تكون سنوات الخبرة لمن يرغب في التقدم لشغل تلك الوظيفة ما بين 5 إلى 8 سنوات خبرة. (على أن تكون الخبرة متمثلة في وظائف الامتثال، أو إدارة المخاطر في صناعة التكنولوجيا، الاتصالات)

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

الشهادات الاحترافية: مدقق نظم معلومات معتمد (CISA)، SOCPA.

حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية (علوم الكمبيوتر Computer science).

أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال.

وظائف شركة الاتصالات السعودية STCشروط وظيفة مشرف التدقيق الداخليشروط وظيفة قائد فريق التدقيق الداخليشروط وظيفة مشرف تصميم أمن تطبيقات الأمن السي براني

أن يكون حاصل على الشهادات الاحترافية التالية:

Certified Information Security Manager (CISM). Certified Information System Security Professional® (CISSP)).

طريقة التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية STC

أوضحت شركة الاتصالات السعودية، أن التقديم لشغل تلك الوظائف الإدارية الشاغرة، متاح من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع للشركة، وذلك بداية من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، كما يمكنكم الدخول عبر موقع الشركة الإلكتروني ومعرفة تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية المعلن عنها، والتقدم للوظيفة المناسبة، وفق للشروط المذكورة في كل وظيفة.