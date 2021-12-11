رابط التقديم في وظائف قطار الحرمين وشروط التسجيل

ننشر لكم رابط التقديم في وظائف قطار الحرمين الشريفين وشروط التسجيل، كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن وظائف الحرمين الشريفين وذلك لخريجي الثانوية العامة وبرواتب تصل إلى 8000 ريال لكل مقبول في الوظائف حيث يعمل بعد ذلك ككقائد قطار.

شروط التسجيل في وظائف قطار الحرمين

تم تحديد مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في وظائف الحرمين:

أن يكون سعودي الجنسية

أن يكون عمر المتقدم من 20 وحتى 30 عام.

أن يكون معدل الثانوية العامة للمتقدم 80% فما أعلى.

أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية بحد أدني B2 أو 5 بحسب امتحان IELTS.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

أن لا يقل الطول عن 160 سم ولايزيد عن 190 سم.

أن يكون لائق طبيا.

أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

رابط التسجيل في وظائف قطار الحرمين

يمكن التقديم في وظائف قطار الحرمين من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.

يذكر أن المعهد التقني للخطوط الحديدية سيوفر العديد من فرص التدريب لكل المقبولين فضلا عن المرتب أثناء فترة التدريب ويصل إلى 4000 ريال في فترة التدريب.

مزايا العمل في وظائف قطار الحرمين

تم تحديد مجموعة من المزايا للعمل في قطار الحرمين

مدة التدريب سنة واحدة

التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

أربعة ألالاف ريال مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب

الراتب بعد اجتياز فترة التدريب يصل إلى 8000 ريال.

يتم تسجيل كل المقبولين في التأمينات الإجتماعية

يتم توفير تأمين طبي شامل لكل المقبولين في وظائف قائد القطار.

موعد وتاريخ التسجيل في وظائف قطار الحرمين

يتم التقديم في الفترة من 10/12/2021 وأخر موعد للتسجيل 23/12/2021 ويبدأ التدريب في 16/1/2022، وكان المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) قد أعلن بداية التسجيل في هذا البرنامج التدريبي للعمل كقائد قطار مع شركة رينفي السعودية والتي تعد واحدة من الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع وهو أحد مشاريع المملكة المتطورة والتي أحدثت نقلة داخل المملكة والتي أسهمت في إراحة الحجيج بشكل كبير أثناء الحج والعمرةـ وتأتي تلك الوظائف لتوفيرها للمزيد من المواطنين السعوديين.