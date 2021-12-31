وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعلن عن 10000 وظيفة جديدة بتخصصات مختلفة

وزارة النقل والخدمات اللوجستية صرحت اليوم عبر الحساب الرسمي الخاص بها علي منصة تويتر . بتوفير وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعدد 1000 وظيفة جديدة . تلك الوظائف تم الفصح عنها لعدد من شركات عديدة مشاركة بالمعرض . كما أن معرض التوظيف الافتراضي والذي يستمر حتي مطلع شهر يناير القادم 2022 والذي يكون في تلك المدة . متاحاً للتقديم علي وظائف وزارة النقل 1443 لكل مواطني المملكة العربية السعودية من النساء والرجال . كما أن التقديم علي وظائف وزارة النقل يكون بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة الرسمي والذي سيتم أرفاقه داخل المقال .

وزارة النقل والخدمات اللوجستية والإعلان عن حاجتها لشغل 10000 وظيفة

صرحت الوزارة بأن معرض التوظيف الافتراضي بدأت فعالياته من اليوم 28 ديسمبر الجاري . والذي سيستمر حتي يوم 5 من شهر يناير 2022 . كما أنه خلال تلك الفترة المخصصة للمعرض تعلن الشركات المشاركة به عن الحاجة لسد احتياجات وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية . وذلك وفقاً لما تحتاج له كل شركة من الشركات المشاركة وذلك لهدف تم وضعه من الوزارة . وهو أن تكون وظائف وزارة النقل 1443 يتم توطينها لكافة مواطني المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب أن التقديم علي وظائف وزارة النقل لكافة الخدمات اللوجستية التابعة للوزارة لكلا الجنسين داخل السعودية .

وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومعلومات عن معرض التوظيف الافتراضي

من خلال برنامج التطوير الصناعي الذي يتم الأشراف عليه من قبل الوزارة . يتم في معرض التوظيف الافتراضي الإعلان عن برنامج التوظيف الأول والذي من خلاله يتم توفير عدد الوظائف المشار لها . كما أنه يتم مشاركة عدد 25 متحدث داخل معرض التوظيف الافتراضي . كذلك بجانب يتم في المعرض نقاش 15 موضوع مختلف ويشمل أيضاً ورش العمل المتعددة . كما أن وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية داخل المعرض يتم دعمها من الحكومة . وذلك لكي ما يتم رفع معدل توطين التوظيف في كافة أرجاء المملكة كما يشارك في المعرض أيضاً . العديد من الوزارات والهيئات الحكومية .

تسجيل الدخول علي موقع معرض التوظيف الافتراضي mtls-fair.com . كما بعد الدخول علي الصفحة الرئيسية يتم الضغط علي أنشاء حساب جديد . كذلك من الضروري تعبئة كافة البيانات التي يتم طلبها علي موقع معرض التوظيف الافتراضي . تلك البيانات التي يتم تسجيلها هي البريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف . تسجيل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم للدخول علي الموقع . بتلك الخطوات يكون قد تم أنشاء الحساب ويتم الدخول عليه في أي وقت .

تشارك في المعرض الوزارة ببعض من ممثليها .

كما يشارك في المعرض أيضاً الهيئة العامة للنقل .

وبجانب أيضاً هيئة الطيران المدني السعودي .

كذلك بجانب الهيئة العامة للموانئ .

وتشارك في المعرض الشركة السعودية للخطوط الحديدية .

كما بجانب تلك الهيئات تشارك هيئة الخطوط الجوية السعودية .

هناك أيضاً العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاع الخاص والعام والتي تشارك في المعرض .

ويستمر معرض التوظيف الافتراضي حتي مساء يوم 5 يناير 2022 للتعرف علي كافة الوظائف المتاحة من خلاله .

كيفية التسجيل علي موقع معرض التوظيف الافتراضي للتقديم علي الوظائفالهيئات والجهات المشاركة في معرض الوظيف الافتراضي

وزارة النقل والخدمات اللوجستية أعلنت اليوم عن توفير 10000 وظيفة جديدة في الخدمات اللوجستية المتنوعة . والتي جاءت تصريحاتها عبر الحساب الرسمي الخاص بها علي منصة تويتر اليوم 28 ديسمبر الجاري . كذلك سوف يستمر المعرض الخاص بالتوظيف في وزارة النقل والخدمات اللوجستية . بمشاركة العديد من الهيئات والجهات الحكومية والغير حكومية في المواعيد المعلنة سابقاً . داخل مقال اليوم ولكي ما يتم الحصول علي وظيفة من وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية . ذلك عبر الموقع الرسمي المرفق رابطه داخل المقال وفقاً للخطوات التي تم توضيحها تفصيلياً والتي تتم علي موقع الوزارة .