www.gpc.pna.ps بوابة ديوان الموظفين العام في فلسطين والذي يقوم باستقبال كل ما يخص العاملين بالقطاع الوظيفي في الحكومة، حيث يتم استقبال العديد من الطلبات للحصول على المناصب الوظيفية وذلك حرصا من الوزارة على توظيف الشباب والكوادر العاملة بالدولة والشهادات المتنوعة في داخل حدود القطاع والضفة، ويتم طلب تسجيل بيانات الخريجين بشكل مستمر وكذلك العاطلين عن العمل على بوابة الدخول الوطني الموجهة بين الحين والآخر حرصا على عمل حصر للطاقة العاملة بالوطن.

تعليم www.gpc.pna.ps بوابة ديوان الموظفين العام 2022 قبول طلبات وظائف تعليمية جديدة

وتحرص العديد من الوزارات في فلسطين المحتلة، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، على توفير الفرص المتاحة والمناسبة لجميع كوارد العمل داخل كل من القطاع وغزة، حيث تقوم بالتواصل مع كافة الدول وجميع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية والإغاثية وذلك لتوفير فرص العمل للشباب العاملين بالقطاع كما تحرص على عمل حصر دوري لأعداد العاطلين عن العمل منذ التخرج والخريجين، والمتعطلين حديثا عن العمل بسبب العدوان على الأراضي الفلسطينية، وأيضا أصحاب المشروعات التي فسدت بسبب الهجوم الأخير على الأراضي المحتلة، وتقوم في الأوقات المناسبة بتوفير فرص للعمل بعد أن يتم توفير الآلية المناسبة للتسجيل والعمل وتوفير الميزانية المناسبة أيضا للعاملين، ويعتبر القطاع الحكومي من أفضل قطاعات العمل لما فيه من راتب شهري ثابت وتوظيف للطاقات البشرية للشباب.

وظائف وزارة التعليم 2022 وموعد التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإقبال على الدراسة لتوفير الكوادر المناسبة وأيضا توفير المهن المطلوبة لديها في عدة محلات تعليمية وأخرى، وذلك اعتبارا من صباح الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 عبر البوابة والمنصة الرسمية للوزارة في وظائف مطلوبة مثل:

طلب وظائف تعليمية بالوزارة.

طلب وظائف مساندة.

تقديم وظائف مهنية.

يقوم المستخدم أولا بزيارة موقع وزار التربية والتعليم الرسمي للتعرف على شروط تلك الوظائف. يتم الدخول على ديوان الموظفين العام الرسمي للتقديم على الوظائف. يقوم المستخدم بكتابة البيانات المطلوبة منه كاملة واتباع خطوات التسجيل.

كيفية التقديم والتسجيل في الوظائف التعليمية لوزارة التربية والتعليم