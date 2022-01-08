رابط التقديم والقبول في وظائف الداخلية السعودية 1443

وظائف الداخلية السعودية، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي من خلال وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب التقديم والقبول والتسجيل لبعض الوظائف الخالية لديها، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون علي وظيفة “جندي فني موسيقى” علي أن يكون التقديم بهذه الوظيفة للرجال، ويستطيع كل من يحمل شهادة الثانوية العامة التقديم بالوظائف الخاصة بوزارة الداخلية، وقد أرشدت الوزارة جميع المتقدمين بأن التقديم سوف يحتاج إلى توافر عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع الأشخاص الذين لديهم رغبة في التقديم، وعبر موقع ثقفني المتميز نوفر لكم تفاصيل التقديم في وظائف الداخلية السعودية.

شروط وظائف الداخلية السعودية

يستطيع جميع الأشخاص التسجيل في وظائف الداخلية السعودية من خلال التعرف علي شروط التقديم التالية، وفي حالة توافرها يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

التقديم يتطلب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادل هذه الشهادة من جانب وزارة التعليم.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف شخص سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، علي أن يتم استثناء من تمت نشأته مع والديه خلال خدمة الدولة بخارج أراضي المملكة.

التقديم يشترط أن يكون المتقدم من صفاته حسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة وغير مقيد ضده أي أحكام تخل بالشرف والأمانة.

يشترط للتقديم أن لا يكون المتقدم قد سبق له العمل والتعيين بأي وظيفة تكون خاضعة لنظام العمل بالخدمة العسكرية.

يتطلب أن يكون هناك تناسب بين كل من الوزن والطول الخاص بالمتقدم وفق اللائحة الطبية.

يشترط أن ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

يجب علي كل متقدم أن يقوم باجتياز جميع الإجراءات المتعلقة باختبارات القبول.

فيما يخص الشهادات التي يتم إصدارها من خارج المملكة فيجب أن يتم معادلتها من جانب وزارة التعليم علي أن تكون مصدقة.

كيفية التقديم في وظائف الداخلية الخالية

يستطيع جميع الأفراد التقديم في الوظائف الخالية التي تخص الوزارة من خلال الدخول علي الرابط التالي/ تقديم الوظائف، ويستمر التقديم بهذه الوظائف حتي يوم يوم الخميس الذي يوافق يوم 10/ 6/ 1443هـ.